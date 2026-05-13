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La tecnologia llega a la pista en la Copa Faulcombridge

La herramienta muestra de forma instantánea estadísticas como aces, dobles faltas, efectividad al servicio, puntos ganados, errores no forzados o bolas de break, ofreciendo una nueva forma de entender el ritmo del partido

Copa Faulcombridge en el club de Tenis Valencia.

Copa Faulcombridge en el club de Tenis Valencia. / Francisco Calabuig

Claudia Arce

Valencia

La Copa Faulcombridge 2026 da un paso más al acercar al público la lectura profesional del tenis en tiempo real. Devoteam presenta en exclusiva, en el marco de la Copa Faulcombridge 2026, una plataforma pionera que acerca el análisis profesional del tenis al público general mediante visualizaciones en tiempo real de datos oficiales de la ATP.

Gracias a esta solución, los asistentes pueden seguir el partido con métricas avanzadas y probabilidades dinámicas de victoria, anticipando tendencias, momentos clave o posibles remontadas. Una capacidad hasta ahora reservada a entrenadores y analistas profesionales.

La herramienta muestra de forma instantánea estadísticas como aces, dobles faltas, efectividad al servicio, puntos ganados, errores no forzados o bolas de break, ofreciendo una nueva forma de entender el ritmo del partido. Además, se trata de una solución escalable a otros deportes y eventos, sentando las bases de una nueva generación de experiencias deportivas conectadas.

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Para conocer más detalles sobre esa innovadora solución, este martes 13 de mayo, a las 11:00 horas, se realizará una entrevista con José Luis de la Fuente, director de IA&Data de Devoteam.

Publicación de Facebook sobre la Batalla en la pista.

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