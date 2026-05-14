El Circuito Internacionales de Tenis llega a Oliva

El Club de Tenis Oliva ha acogido la presentación oficial del ITF World Tennis Tour Oliva, el primer torneo femenino del Circuito de Internacionales de la Comunidad Valenciana 2026, una nueva cita del tenis profesional que se celebrará del 25 al 31 de mayo en las instalaciones del Club de Tenis Oliva.

Se trata de un torneo internacional femenino integrado en el circuito ITF, que convertirá a Oliva en uno de los escenarios destacados del calendario internacional de tenis femenino durante el mes de mayo.

El acto de presentación ha contado con la presencia del presidente del Club de Tenis Oliva, Francisco Climent; el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Oliva, Joan Mascarell; y el presidente de la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana, Francisco Vicent, quienes han destacado la importancia de acoger una competición internacional femenina para continuar impulsando el tenis y la proyección deportiva del municipio.

Torneo alevín paralelo

Durante la presentación también se ha dado a conocer la celebración del Torneo Alevín Rosa María Pérez, una competición que reunirá a las ocho mejores jugadoras alevines de la Comunidad Valenciana y en la que las participantes obtendrán becas deportivas ofrecidas por la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana, reafirmando así el compromiso de la Federación con el desarrollo y apoyo al tenis base femenino.

Además, dentro de las actividades paralelas del torneo, el próximo domingo 24 de mayo tendrá lugar una jornada de promoción del tenis en el Parc de l’Estació de Oliva a partir de las 11:00 horas, acercando este deporte a todos los públicos y fomentando la participación de los más jóvenes.

Oliva presentó su torneo / FTCV

Promoción del tenis

Del mismo modo, durante la semana de competición se desarrollarán diferentes actividades escolares con los colegios de Oliva, permitiendo que los alumnos y alumnas puedan disfrutar de cerca del tenis profesional y participar en iniciativas vinculadas a la promoción deportiva.

Este torneo será la primera sede femenina del Circuito de Internacionales de la Comunidad Valenciana 2026, un proyecto que continúa creciendo tras el éxito de sus anteriores ediciones y que tiene como objetivo atraer tenis de alto nivel, ofrecer oportunidades competitivas a jugadoras nacionales, internacionales y especialmente de la Comunidad Valenciana, además de consolidar la región como un destino de referencia para el tenis profesional.

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Con esta cita, el Club de Tenis Oliva y la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana continúan apostando por el crecimiento del tenis femenino y por la organización de competiciones internacionales de primer nivel en la Comunidad Valenciana.