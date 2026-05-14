El CT Valencia despide por todo lo alto a Roberto Bautista

La aventura de Roberto Bautista Agut en la Copa Faulconbridge 2026 llegó a su fin este jueves 14 de mayo después de caer eliminado en los octavos de final frente al belga Zizou Bergs por 6-7, 6-3 y 6-3. El castellonense firmó un gran arranque de partido en el Club de Tenis Valencia, aunque terminó cediendo ante la reacción del tercer cabeza de serie del torneo en un duelo vibrante que reunió a más de un millar de aficionados en la Pista Pablo Andújar.

Bautista comenzó imponiendo su ritmo y experiencia para adjudicarse una primera manga muy igualada, pero Bergs elevó el nivel a partir del segundo set y consiguió darle la vuelta al encuentro gracias a su agresividad desde el fondo de pista. El público valenciano acompañó en todo momento al jugador de Benlloch, consciente de que podía tratarse de una de sus últimas apariciones oficiales en la Comunitat Valenciana antes de su retirada definitiva del circuito al término de esta temporada.

El CT Valencia homenajeó a Bautista / CT Valencia

Homenaje en el CT Valencia

El torneo quiso reconocer la trayectoria de uno de los referentes del tenis español de las últimas dos décadas con un emotivo homenaje tras el encuentro. La grada despidió al tenista con una larga ovación en un acto en el que no faltaron un vídeo conmemorativo, varios reconocimientos institucionales y una placa en recuerdo de su carrera. Uno de los momentos más emotivos se vivió junto a su exentrenador y actual director del torneo, Dani Gimeno, además de otras figuras vinculadas al tenis valenciano.

El castellonense se despidió de València / CT Valencia

Una gran trayectoria

La despedida sirvió también para recordar la dimensión deportiva de Bautista. A lo largo de su carrera alcanzó el número 9 del ranking ATP y conquistó 12 títulos individuales en el circuito profesional. Entre sus mayores logros destacan la semifinal de Wimbledon en 2019 y su papel clave en la conquista de la Copa Davis con España ese mismo año, formando parte de una generación histórica del tenis nacional.

El castellonense ha sido durante años uno de los jugadores más fiables y regulares del circuito, admirado por su constancia, disciplina y competitividad. Torneos como Chennai, Auckland, Doha o Kitzbühel forman parte de un palmarés construido a base de esfuerzo y regularidad frente a algunas de las mejores raquetas del mundo.

Bautista recibió un cuadro conmemorativo / CT Valencia

Hace meses, Bautista ya dejó entrever que 2026 será su última temporada como profesional, una decisión meditada tras una larga trayectoria en la élite. Por ello, cada torneo se ha convertido en una despedida especial para un jugador muy querido tanto por el público como por sus compañeros.

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Mientras tanto, la Copa Faulconbridge continúa adelante en busca del sucesor de Jan Choinski, vigente campeón del torneo, aunque la jornada quedará marcada por el reconocimiento a una de las figuras más importantes del tenis español contemporáneo.