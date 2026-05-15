La retirada de Carreño en cuartos mete a Munar en semifinales de la Copa Faulconbridge

Tras la emotiva despedida a Roberto Bautista en la jornada del jueves, el Club de Tenis Valencia se preparaba para acoger el último partido de cuartos de final entre los dos protagonistas españoles, Pablo Carreño y Jaume Munar. Con las gradas de la pista central rozando el lleno y la gente ya preparada para disfrutar del duelo, Pablo Carreño saltaba a pista con micrófono en mano y sin su raqueta. “Tengo un dolor en el brazo que no me deja golpear, es una noticia que no me gusta dar pero lo siento muchísimo no voy a poder disputar el partido”, declaraba apenado el tenista gijonés.

La no participación de Carreño en el partido supone que Jaume Munar se clasifica directamente para las semifinales de la Copa Faulconbridge ante Daniel Vallejo.

El tenista de origen paraguayo está cuajando un gran torneo con un tenis muy sólido y una soltura en pista excepcional. El duelo entre Munar y Vallejo se disputará no antes de las 18:00 en un partido que promete emociones fuertes.

Las semifinales de dobles e individuales para la jornada del sábado en el CT Valencia. / Copa Faulconbridge

Primera semifinal

En el otro lado del cuadro, el chileno Alejandro Tabilo y el serbio Miomir Kecmanovic se enfrentarán en busca de otro puesto para la final del domingo, en un duelo que arrancará no antes de las 16:00

El torneo sigue adelante sin Carreño, pero con el aliciente de ver a Munar pugnar por llegar a la final de la Copa Faulconbridge.

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Cruces de dobles

Por otra parte, en el cuadro de dobles, la primera semifinal medirá a la pareja formada por el alemán Constantin Franzen y el neerlandés Robin Haase, contra el colombiano Nicolás Barrientos y el uruguayo Gabriel Behar, a partir de las 12:00. A continuación, jugarán los brasileños Orlando Luz y Rafael Matos, ante los holandes Sander Arends y David Pel.