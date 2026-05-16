Jaume Munar cae en semifinales de la Copa Faulconbridge y deja a España sin representante en la final

El Club de Tenis Valencia se preparaba para acoger las semifinales de la Copa Faulconbridge, la sesión vespertina arrancaba con el duelo entre el cabeza de serie del torneo Alejandro Tabilo y el serbio Miomir Kecmanovic. Un duelo muy ajustado en el primer set que se decidía en el tie break, donde Kecmanovic se mostró muy superior endosando un severo 7-0 a Tabilo. El segundo set fue también para el tenista serbio (6-3) logrando así la primera plaza para la final.

Jaume Munar vs Daniel Vallejo

La segunda semifinal no dejó a nadie indiferente, Jaume Munar saltaba a pista con un público totalmente volcado animando al tenista balear, en el otro lado de la pista Vallejo entraba ‘sin hacer ruido’ pero con el objetivo de ser quien acompañase a Kecmanovic en la final.

Ambos tenistas mostraron un gran nivel durante el partido, Munar sacaba su magia y golpeaba primero venciendo 6-4 en el primer set. En el segundo set vimos lucha, entrega y mucho sacrificio por parte de ambos jugadores, Munar tuvo momentos en los que parecía que lograba cerrar el partido pero un incansable Vallejo no se dió por vencido y lograba empatar el partido con un 7-3 en el tie break.

Valencia VLC SPD Tenis Copa Falcounbridge semifinal entre Vallejo y Munar / Francisco Calabuig

El partido se alargó y cayó la noche en el tercer set, un inconmensurable Daniel Vallejo consumó la remontada llevándose el tercer set (6-4) y su consecuente participación en la final de la Copa Faulconbridge.

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La final del domingo enfrentará a Kecmanovic y Vallejo en una Copa Faulconbridge que deja a España sin representante en el último escalón, pero con la satisfacción de haber visto a Munar competir al máximo nivel hasta el último punto.