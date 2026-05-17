Kecmanovic vence en la final a Vallejo y se lleva la Copa Faulconbridge

Llegaba a València la esperada gran final de la Copa Faulconbrige, la sorpresa del torneo Daniel Vallejo y el martillo serbio Miomir Kecmanovic se veían las caras con el objetivo de coronarse campeones en la pista Pablo Andújar.

Miomir Kecmanovic se presentaba en la final con una candidatura muy seria tras arrollar a sus rivales en los encuentros previos sin conceder ningún set en contra.

En la otra parte de la pista, Daniel Vallejo llegaba a la final tras un excepcional torneo que culminó con la remontada a tres set en las semifinales ante Jaume Munar.

LA FINAL

El inicio del partido sería un pequeño spoiler de lo que iba a ser el primer set. Daniel Vallejo arrancaba con el servicio y un intratable Miomir Kecmanovic ponía el primer break del partido adelantándose así en el marcador.

Kecmanovic era quien llevaba la batuta del partido con un saque imperial y una velocidad de bola que desesperaba por completo a Vallejo, el tenista paraguayo se dirigía a su entrenador haciendo referencia al imparable saque del tenista serbio.

Miomir se imponía con solvencia en el primer set con un resultado de 6-2 mostrando por qué había llegado a la final sin conceder un set en contra.

El segundo set arrancó con ambos jugadores ganando sus saques y un Daniel Vallejo al que se le notaba más cómodo en pista.

Las sensaciones del paraguayo no tardaron en convertirse en resultados y Vallejo lograba hacer el primer break del segundo set, adelantándose por 4 juegos a 2 en el marcador. Manteniendo el servicio y peleando cada punto como un auténtico gladiador Daniel Vallejo lograba vencer por 6-3 en el segundo set, convirtiéndose en el primer y único jugador del torneo en arrebatar un set a Miomir Kecmanovic.

PUNTO, SET Y TORNEO

El último round prometía tenis, emoción e incertidumbre por conocer al campeón de la Copa Faulconbrige.

El tercer set arrancó con el servicio de Kecmanovic, un inconmensurable Daniel Vallejo saltaba a pista con ganas de seguir la buena racha y logró arrebatar el servicio al serbio poniéndose en ventaja en el set definitivo.

Pero el serbio no se iba a rendir tan fácilmente y en el siguiente juego recuperaba el break situando la igualdad de nuevo en el marcador (1-1).

Ambos jugadores tras el partido / Eduardo Ripoll

Miomir Kecmanovic se volvía a adelantar en el marcador (4-2) tras lograr el break en un juego donde ninguno de los dos tenistas se daba por vencido pero el martillo del serbio marcó la diferencia.

El serbio mantuvo su saque y con 5-2 en el marcador, logró el último y definitivo break en blanco que le coronaba como campeón de la Copa Faulconbrige.

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