Jannik Sinner sigue ampliando su ventaja en el número uno y Rafa Jódar ya es Top 30

Jannik Sinner ha aumentado su distancia como número uno del mundo después de conseguir en el torneo de Roma su sexto Masters 1000 consecutivo, mientras que el español Rafa Jódar aprovechó los cuartos de final alcanzados en la capital italiana para colocarse entre los 30 mejores del mundo.

Jannik Sinner sigue dominando el circuito ATP y ampliando su ventaja en el número uno. El italiano consiguió en Roma su sexto Masters 1000 consecutivo, lo que le ha permitido colocarse con 14700 puntos, y ya aventaja a Carlos Alcaraz, que continuará perdiendo puntos en Roland Garros, en 2740 unidades. Además, la puntuación alcanzada por el tenista de San Cándido es su récord personal, aunque lejos aun de los 16950 de Novak Djokovic en junio de 2026 que es el mejor registro de siempre.

Jódar ya es Top-30

Por su parte, el español Rafa Jódar volvió a demostrar en Roma que vive un gran momento y se ha instaurado entre los mejores tenistas de la actualidad. El madrileño alcanzó por segundo Masters 1000 consecutivo los cuartos de final, lo que le permitió 188 puntos que lo colocan en el puesto 29 del ranking ATP, asegurándose ser cabeza de serie en el próximo Roland Garros, así como colarse por primera vez en su carrera en el Top 30 mundial.

El otro nombre propio del tenis español durante la semana, Martín Landaluce también ha aprovechado el colarse entre los ocho mejores del torneo de Roma para acometer la mayor subida de puestos de la semana y colocarse número 67 del mundo. Además, Alejandro Davidovich (23) sigue siendo el segundo mejor español en el ranking pese a caer en tercera ronda en Roma, mientras que Jaume Munar (39), Dani Mérida (86), Pablo Carreño (90) y Roberto Bautista (99) completan la nómina de nacionales en el Top 100.

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Redacción SD

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