COPA FAULCONBRIDGE
Lola Ochoa y Andrea Pérez reivindican más apoyo al deporte adaptado en la Copa Faulconbridge
La actividad arrancó en la Fanzone del torneo con la charla “Tenis en silla”, donde ambas deportistas compartieron experiencias personales y reflexionaron sobre la evolución del deporte adaptado en España
R C.
La Copa Faulconbridge 2026 vivió este domingo una jornada especialmente emotiva y reivindicativa dedicada al tenis en silla de ruedas y al deporte inclusivo, con la participación de Lola Ochoa y Andrea Pérez en el Club de Tenis Valencia.
La actividad arrancó en la Fanzone del torneo con la charla “Tenis en silla”, donde ambas deportistas compartieron experiencias personales y reflexionaron sobre la evolución del deporte adaptado en España, poniendo el foco en la necesidad de seguir avanzando en materia de visibilidad, inversión e igualdad de oportunidades.
Durante el coloquio, tanto Lola Ochoa como Andrea Pérez insistieron en la importancia de seguir impulsando recursos e infraestructuras para facilitar el acceso al deporte adaptado desde edades tempranas, una reivindicación que ambas han defendido en numerosas intervenciones.
Lola Ochoa, referente nacional e internacional del tenis en silla y participante en cuatro Juegos Paralímpicos consecutivos: Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, subrayó además el papel fundamental que tiene el deporte como herramienta de integración, superación y normalización social. Andrea Pérez, por su parte, destacó el crecimiento que está experimentando el tenis adaptado, aunque recordó que todavía existe un importante margen de mejora en cuanto a apoyo institucional y patrocinio.
Exhibición de dobles
La jornada continuó tras la final de dobles con una exhibición de tenis en silla de ruedas en la Pista 2, donde ambas jugadoras recibieron el reconocimiento y el aplauso del público asistente. Los aficionados pudieron disfrutar de un gran nivel deportivo y conocer más de cerca una disciplina que cada vez cuenta con mayor presencia y seguimiento dentro del panorama tenístico nacional.
Con esta iniciativa, la Copa Faulconbridge reafirma su compromiso con un deporte más inclusivo, accesible y abierto a todos, incorporando dentro de su programación actividades que ponen en valor el esfuerzo, la igualdad y la capacidad de superación a través del tenis.
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