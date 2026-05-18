Lola Ochoa y Andrea Pérez reivindican más apoyo al deporte adaptado en la Copa Faulconbridge

La Copa Faulconbridge 2026 vivió este domingo una jornada especialmente emotiva y reivindicativa dedicada al tenis en silla de ruedas y al deporte inclusivo, con la participación de Lola Ochoa y Andrea Pérez en el Club de Tenis Valencia.

La actividad arrancó en la Fanzone del torneo con la charla “Tenis en silla”, donde ambas deportistas compartieron experiencias personales y reflexionaron sobre la evolución del deporte adaptado en España, poniendo el foco en la necesidad de seguir avanzando en materia de visibilidad, inversión e igualdad de oportunidades.

Durante el coloquio, tanto Lola Ochoa como Andrea Pérez insistieron en la importancia de seguir impulsando recursos e infraestructuras para facilitar el acceso al deporte adaptado desde edades tempranas, una reivindicación que ambas han defendido en numerosas intervenciones.

Lola Ochoa, referente nacional e internacional del tenis en silla y participante en cuatro Juegos Paralímpicos consecutivos: Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, subrayó además el papel fundamental que tiene el deporte como herramienta de integración, superación y normalización social. Andrea Pérez, por su parte, destacó el crecimiento que está experimentando el tenis adaptado, aunque recordó que todavía existe un importante margen de mejora en cuanto a apoyo institucional y patrocinio.

Exhibición de dobles

La jornada continuó tras la final de dobles con una exhibición de tenis en silla de ruedas en la Pista 2, donde ambas jugadoras recibieron el reconocimiento y el aplauso del público asistente. Los aficionados pudieron disfrutar de un gran nivel deportivo y conocer más de cerca una disciplina que cada vez cuenta con mayor presencia y seguimiento dentro del panorama tenístico nacional.

Noticias relacionadas

Con esta iniciativa, la Copa Faulconbridge reafirma su compromiso con un deporte más inclusivo, accesible y abierto a todos, incorporando dentro de su programación actividades que ponen en valor el esfuerzo, la igualdad y la capacidad de superación a través del tenis.