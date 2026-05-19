Daniel Martins y Yelyzaveta Ksonzenko campeones de tenis Infantiles de la Comunidad Valenciana

El Campeonato de la Comunidad Valenciana Infantil “Memorial Manuel Alonso” coronó esta semana a sus nuevos campeones autonómicos en las instalaciones del Club de Campo Peñacañada. El torneo, disputado del 11 al 17 de mayo, reunió a algunas de las mejores promesas del tenis valenciano en categoría Infantil.

Competición individual

En la prueba individual masculina, Daniel Martins se proclamó campeón tras superar en la final a Adrián Ibáñez por un resultado de 6-2 y 6-3. En categoría femenina, Yelyzaveta Ksonzenko logró el título después de imponerse a Lara Sebastiá por 6-1 y retirada por lesión de la jugadora finalista.

Al Campeonato de España

Gracias a estos resultados, tanto los campeones como los finalistas han conseguido la clasificación para el Campeonato de España Infantil, que este año se celebrará en nuestra comunidad, concretamente en Torrevieja, en el Club Internacional de Torrevieja, del 6 al 12 de julio.

Además de los finalistas individuales, también han obtenido la clasificación para el Campeonato de España Infantil los jugadores y jugadoras Marc Saornil, Edurne Tortajada, Austin Feltham, Alisha Junyi, Antoni Ballester y Vira Wodolaskina.

Los campeones y campeonas de dobles también han logrado su clasificación para el Campeonato de España Infantil.

Competición de dobles

En la competición de dobles femenino, el triunfo fue para la pareja formada por Alejandra Pelegrín y Patricia Gomar, que vencieron en la final a Ainhoa Barberá y Mariia Oliinyk por 6-2 y 6-3.

Por su parte, en dobles masculino, Luca Barclay y Antoni Ballester se alzaron con el título tras derrotar a Adrián Ibáñez y Austin Feltham por 6-4 y 7-6(5).

Premiados en la competición de dobles. / FTCV

Entrega de trofeos

La entrega de medallas y trofeos contó con la presencia del presidente del Club de Campo Peñacañada, César Román; la gerente del club, Nieves Ochoa; el delegado provincial de Valencia de la FTCV, Adrián Lliso; el coordinador deportivo de la FTCV y director del Campeonato de España Infantil, David Alvariño; y el presidente de la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana, Francisco Vicent.

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Desde la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana agradecen la implicación y el trabajo del club anfitrión por hacer posible este campeonato, así como la labor realizada por el juez árbitro Paco Galindo, el juez árbitro adjunto Miguel Ángel Rodrigo y los jueces de silla Pau Obón y Ramón Casaubón.