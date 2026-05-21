Las ATP Finals no peligran por ahora para Alcaraz, quien aventaja en 2.240 puntos a Djokovic

Las Nitto ATP Finals, que se celebrarán el próximo mes de noviembre en la ciudad italiana de Turín con los ocho mejores tenistas del año, no corren peligro por ahora para Carlos Alcaraz, quien aventaja en 2.240 puntos al noveno clasificado, que es el serbio Novak Djokovic, quien ya se quedaría fuera de esa competición.

El joven tenista murciano, de 23 años y que lleva más de un mes lesionado en la muñeca derecha, dolencia que le ha hecho perderse ya los Masters 1.000 de Madrid y Roma y también le apartará de Roland Garros, el ATP 500 de Queen's y Wimbledon, sigue siendo el número 2 del ranking ATP con sus 11.960 puntos por los 14.700 del italiano Jannik Sinner, quien domina con mano firme sin el de El Palmar en las pistas.

También el de San Cándido y el de El Palmar aparecen en las dos primeras posiciones en la carrera anual, la que conduce a la conocida como Copa de Maestros reproduciendo los puntos sumados en la temporada sin tener en cuenta los que se defienden del año anterior. Esa disputa tiene igualmente a Sinner en lo más alto con 5.900 puntos y a continuación aparece Alcaraz con 3.650.

En esta clasificación les siguen el alemán Alexander Zverev con 3.040, el ruso Daniil Medvedev con 2.210, el francés Arthur Fils con 1.890, el estadounidense Ben Shelton con 1.630 y el noruego Casper Ruud y el australiano Alex de Miñaur, ambos con 1.415.

Hasta ahí la lista de quienes jugarían las Nitto ATP Finals y aspirando a entrar en ellas, muy cerca, figuran Djokovic con 1.410, los italianos Luciano Dardieri y Flavio Cobolli con 1.395 y 1.320 y el canadiense Felix Auger-Aliassime con 1.275.

Alcaraz, cada vez más lejos de Sinner en el ranking ATP / Europa Press

Jódar también está en la carrera

El segundo español en esa carrera del año es el madrileño Rafa Jódar, quien ocupa el puesto 17 con 1.169, mientras que el malagueño Alejandro Davidovich es el 37 con 610 y el madrileño Martín Landaluce el 52 con 518.

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A no ser que la lesión se alargue -lo último anunciado por parte de Alcaraz es que se perderá Queen's y Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada y que se celebrará del 29 de junio al 12 de julio-, el murciano estaría en Turín a finales de temporada pero lo que suceda en los próximos meses aún es una incógnita.