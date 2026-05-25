Roberto Bautista se despide de Roland Garros

En su última temporada en las pistas, el csatellonense Roberto Bautista, de 38 años, se despidió en la primera ronda de Roland Garros, torneo en el que en 2016 y 2017 alcanzó los octavos de final.

En su decimotercera participación en el Grand Slam de tierra batida, el levantino firmó su tercera derrota consecutiva en primera ronda, ante el estadounidense Brandon Nakashima, 35 del 'ranking', por 6-2, 7-5 y 6-2. Una despedida amarga de un tenista que alcanzó su techo en cuartos de final en el Abierto de Australia de 2019.

Pero sus resultados en los últimos años, marcados por las lesiones, han estado muy por debajo de los que firmaba en sus mejores años y hace unos meses anunció su retirada al término de este curso.

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En abril anunció su retirada

Coincidiendo con su 38º cumpleaños, Roberto Bautista Agut decidió y anunció el pasado mes de abril que la temporada 2026 será la última de su carrera como tenista profesional. “He vivido mi sueño durante muchos años. He dado todo lo que tenía dentro en cada entrenamiento y en cada partido. Ahora siento que ha llegado el momento de empezar a despedirme, de disfrutar cada torneo de una forma diferente y de cerrar esta etapa con gratitud hacia mi querido tenis”, commpartió Bautista Agut.