Roberto Bautista se despide de Roland Garros
El tenista castellonense, que se retira a final de temporada, cayó en primera ronda ante Nakashima y dice adiós al Grand Slam francés
En su última temporada en las pistas, el csatellonense Roberto Bautista, de 38 años, se despidió en la primera ronda de Roland Garros, torneo en el que en 2016 y 2017 alcanzó los octavos de final.
En su decimotercera participación en el Grand Slam de tierra batida, el levantino firmó su tercera derrota consecutiva en primera ronda, ante el estadounidense Brandon Nakashima, 35 del 'ranking', por 6-2, 7-5 y 6-2. Una despedida amarga de un tenista que alcanzó su techo en cuartos de final en el Abierto de Australia de 2019.
Pero sus resultados en los últimos años, marcados por las lesiones, han estado muy por debajo de los que firmaba en sus mejores años y hace unos meses anunció su retirada al término de este curso.
En abril anunció su retirada
Coincidiendo con su 38º cumpleaños, Roberto Bautista Agut decidió y anunció el pasado mes de abril que la temporada 2026 será la última de su carrera como tenista profesional. “He vivido mi sueño durante muchos años. He dado todo lo que tenía dentro en cada entrenamiento y en cada partido. Ahora siento que ha llegado el momento de empezar a despedirme, de disfrutar cada torneo de una forma diferente y de cerrar esta etapa con gratitud hacia mi querido tenis”, commpartió Bautista Agut.
- Lo que no se vio del Valencia CF - FC Barcelona. Despedida rara de Cömert, el lío en la grada de Mestalla y el gesto de Ferran Torres
- ¿Cómo habría quedado la clasificación de LaLiga si no existiera el VAR?
- Dos buenos datos tras la victoria del Valencia ante el Barça: dinero extra y clasificación histórica de LaLiga
- Diego López, KO: El delantero del Valencia CF podría no volver a jugar hasta 2027
- Las notas de los jugadores del Valencia CF en la despedida de LaLiga 25/26
- ¿Cuánto dinero recibirá el Valencia según su posición el Liga?
- Carlos Corberán: 'Todos sabemos la grandeza del Valencia. La aspiración siempre tiene que ser la máxima
- El Levante obra el milagro de la salvación