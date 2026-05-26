James Duckworth - Rafa Jódar: ¿Hora y dónde ver el partido de Roland Garros en directo?

El cuadro principal de Roland Garros vive ya su segunda ronda todavía con un importante protagonismo español. Pablo Carreño, Alejandro Davidovich, Rafa Jódar y el último, Martín Landaluce han superado la primera prueba en París. Este miércoles vuelven a centrarse las miradas en la gran irrupción en el tenis esta temporada: Rafa Jódar. El joven talento nacional afronta su segundo partido a cinco set sen Roland Garros después del contundente 3-0 del estreno. Ahora Jódar quiere seguir su recorrido en París antes el australiano James Duckworth.

Jódar se ha convertido en el gran foco de interés del aficionado español ante la ausencia de Alcaraz. Aunque Landaluce y el experiementado Davidovich también aspiran a tener un recorrido importante en el torneo de tierra batida. Esas son las grandes bazas nacionales, aunque Jódar brille con luz propia.

Para Jódar, el objetivo es claro: seguir creciendo. Cada partido suma. Y Roland Garros es el escaparate perfecto para consolidar su nombre entre los grandes.

Hora y dónde ver el Duckworth - Jódar de Roland Garros en directo

El partido entre James Duckworth y Rafa Jódar de segunda ronda de Roland Garros se disputará:

🗓️ Fecha: [Miércoles 27 de mayo de 2026]

[Miércoles 27 de mayo de 2026] ⏰ Hora: [13:20* horas]

[13:20* horas] 📍 Lugar: Pista 7 (París)

*Horario aproximado

📺 Dónde ver en TV y online

El encuentro se podrá seguir en directo a través de Eurosport, canal que tiene los derechos del torneo en España así como HBO Max, que lo emitirá GRATIS en abierto en su APP. También estará disponible en las distintas plataformas que ofrezcan Eurosport como Movistar u Orange y en streaming para dispositivos móviles, tablets y Smart TV.

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Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas y resultados en directo a través de las plataformas oficiales del torneo y portales especializados.