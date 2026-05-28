Salta la sorpresa en París: ¡Jannik Sinner cae en Roland Garros!

Si antes de comenzar Roland Garros hubiésemos preguntado: ¿Quién es el gran favorito para hacerse con el trofeo? La mayoría de personas hubiesen optado por Jannik Sinner, favoritísimo tras la confirmación de que Carlos Alcaraz no podría disputar el torneo.

Esta tarde saltaba la sorpresa en la Philippe Chatrier, Juan Manuel Cerúndolo vencía a Jannik Sinner en un partido a 5 sets, dejando fuera del torneo a nada más y nada menos que a Jannik Sinner. Parecía que este partido iba a ser un mero trámite para el italiano, pero nada más lejos de la realidad.

Sinner dominaba el encuentro como estaba previsto y ganaba los dos primeros sets (6-3, 6-2). Todo hacía parecer que el tercer set no iba a diferir mucho de los dos anteriores, pues el italiano lograba ponerse 5-1 en el marcador, tan solo le bastaba 1 juego más para finalizar el encuentro, en ese momento todo cambio, Jannik Sinner notó molestias y miraba incrédulo a su box.

Los calambres y el calor de París

Con la aparición de los calambres, el italiano perdía 18 puntos seguidos y Juan Manuel Cerúndolo lograba darle la vuelta al set pasando del 1-5 al 7-5. A final de dicho set, Sinner se marchaba al vestuario debido a que sus problemas físicos le llegaron a producir vómitos, volvió a la pisa central con hielo en el cuello y en un estado físico preocupante.

El transalpino achacó sus problemas físicos y solo pudo ganar 2 juegos en lo que restaba de encuentro, Juan Manuel Cerúndolo hacía los deberes y vencía al número 1 con dos 6-1 consecutivos. Una derrota que le supone a Sinner una pérdida de 1.250 puntos, por no poder defender su final de la edición pasada.

Con esta sorprendente derrota Roland Garros se queda más abierto que nunca, varios tenistas acaban de ver aumentadas sus probabilidades de alzarse con el trofeo tras la caída del gran favorito.

¿Será el primer Grand Slam de Rafa Jódar, Alexander Zverev, De Miñaur... o el 25 de Novak Djokovic?

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