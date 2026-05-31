Alexander Zverev: "Rafa (Jódar) es un jugador increíble"

Rafa Jódar sigue haciendo historia en Roland Garros y ya está en cuartos de final, allí le espera uno de los grandes favoritos para alzarse con el título, Alexander Zverev, el número 3 del mundo se ha deshecho en halagos ante la joven promesa española: "Rafa (Jódar) es un jugador increíble. Es muy agresivo, muy joven y tiene un talento enorme", afirma Zverev.

El martes se vivirá un apasionante duelo entre la revelación del torneo (Rafa Jódar) y el eterno aspirante a ganar un Grand Slam (Alexander Zverev). "Tengo muchísimas ganas de enfrentarme a él por primera vez y espero que sea un gran partido", declara Zverev. Por su parte, Rafa Jódar ha catalogado el encuentro de sueño: "Son los partidos que cuando eres pequeño y ves en la tele los Grand Slams, Roland Garros, sueña con jugar alguna vez.

Rafa Jódar celebrando / Pawel Andrachiewicz / Zuma Press

"¿Zverev? Siempre creo que puedo ganar"

El tenista alemán ha disputado 3 veces una final de Grand Slam pero aún no ha logrado hacerse con ninguno, el propio Zverev no quiere ser etiquetado como favorito y declara: "voy a centrarme únicamente en los partidos que tengo por delante. Es lo único que puedo controlar". Pese a que muchos especialistas dan al tenista de Hamburgo como máximo favorito, a Rafa Jódar parece no intimidarle: "¿Zverev? Siempre creo que puedo ganar", asegura Jódar.

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El propio Pablo Carreño que ha caído eliminado en octavos ante Jódar, va más allá del partido de cuartos. "Le veo compitiendo con Alcaraz o Sinner", afirma Carreño. No es el primer tenista que hace unas declaraciones de esta índole, el tiempo le dará o quitará la razón al gijonés, pero la sensación es que hay Rafa Jódar para rato.