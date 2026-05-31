Alexander Zverev: "Rafa (Jódar) es un jugador increíble"
Rafa Jódar y Alexander Zverev se citan para disputar los apasionantes cuartos de final en la Philippe Chatrier
Rafa Jódar sigue haciendo historia en Roland Garros y ya está en cuartos de final, allí le espera uno de los grandes favoritos para alzarse con el título, Alexander Zverev, el número 3 del mundo se ha deshecho en halagos ante la joven promesa española: "Rafa (Jódar) es un jugador increíble. Es muy agresivo, muy joven y tiene un talento enorme", afirma Zverev.
El martes se vivirá un apasionante duelo entre la revelación del torneo (Rafa Jódar) y el eterno aspirante a ganar un Grand Slam (Alexander Zverev). "Tengo muchísimas ganas de enfrentarme a él por primera vez y espero que sea un gran partido", declara Zverev. Por su parte, Rafa Jódar ha catalogado el encuentro de sueño: "Son los partidos que cuando eres pequeño y ves en la tele los Grand Slams, Roland Garros, sueña con jugar alguna vez.
"¿Zverev? Siempre creo que puedo ganar"
El tenista alemán ha disputado 3 veces una final de Grand Slam pero aún no ha logrado hacerse con ninguno, el propio Zverev no quiere ser etiquetado como favorito y declara: "voy a centrarme únicamente en los partidos que tengo por delante. Es lo único que puedo controlar". Pese a que muchos especialistas dan al tenista de Hamburgo como máximo favorito, a Rafa Jódar parece no intimidarle: "¿Zverev? Siempre creo que puedo ganar", asegura Jódar.
El propio Pablo Carreño que ha caído eliminado en octavos ante Jódar, va más allá del partido de cuartos. "Le veo compitiendo con Alcaraz o Sinner", afirma Carreño. No es el primer tenista que hace unas declaraciones de esta índole, el tiempo le dará o quitará la razón al gijonés, pero la sensación es que hay Rafa Jódar para rato.
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