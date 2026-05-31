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Alexander Zverev: "Rafa (Jódar) es un jugador increíble"

Rafa Jódar y Alexander Zverev se citan para disputar los apasionantes cuartos de final en la Philippe Chatrier

Rafa Jódar remonta ante Michelsen y sueña en París

Rafa Jódar remonta ante Michelsen y sueña en París

Redacción SD

Álvaro García

Álvaro García

Rafa Jódar sigue haciendo historia en Roland Garros y ya está en cuartos de final, allí le espera uno de los grandes favoritos para alzarse con el título, Alexander Zverev, el número 3 del mundo se ha deshecho en halagos ante la joven promesa española: "Rafa (Jódar) es un jugador increíble. Es muy agresivo, muy joven y tiene un talento enorme", afirma Zverev.

El martes se vivirá un apasionante duelo entre la revelación del torneo (Rafa Jódar) y el eterno aspirante a ganar un Grand Slam (Alexander Zverev). "Tengo muchísimas ganas de enfrentarme a él por primera vez y espero que sea un gran partido", declara Zverev. Por su parte, Rafa Jódar ha catalogado el encuentro de sueño: "Son los partidos que cuando eres pequeño y ves en la tele los Grand Slams, Roland Garros, sueña con jugar alguna vez.

May 29, 2026, Paryz, France: 2026.05.29 Paryz.Tenis.French Open Roland Garros 2026.Alex Michelsen - Rafael Jodar.N/z Rafael Jodar.Foto Pawel Andrachiewicz / PressFocus..2026.05.29 Paris.Tennis - French Open Roland Garros 2026.Alex Michelsen - Rafael Jodar.Rafael Jodar.Credit: Pawel Andrachiewicz / PressFocus,Image: 1106549512, License: Rights-managed, Restrictions: * Austria, Germany, France, Japan and Poland Rights OUT *, Model Release: no , Credit line: Pawel Andrachiewicz / Zuma Press / Europa Press Editorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS. Pawel Andrachiewicz / Zuma Press / Europa Press / ContactoPhoto 29/05/2026. Pawel Andrachiewicz / Zuma Press / Europa Press / ContactoPhoto;Press;znoworldrights;20260529_PF_PA204.jpg;20260529_zsa_n306_638.jpg;Rafa Jodar during 2026 French Open Tennis - Day 11

Rafa Jódar celebrando / Pawel Andrachiewicz / Zuma Press

"¿Zverev? Siempre creo que puedo ganar"

El tenista alemán ha disputado 3 veces una final de Grand Slam pero aún no ha logrado hacerse con ninguno, el propio Zverev no quiere ser etiquetado como favorito y declara: "voy a centrarme únicamente en los partidos que tengo por delante. Es lo único que puedo controlar". Pese a que muchos especialistas dan al tenista de Hamburgo como máximo favorito, a Rafa Jódar parece no intimidarle: "¿Zverev? Siempre creo que puedo ganar", asegura Jódar.

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El propio Pablo Carreño que ha caído eliminado en octavos ante Jódar, va más allá del partido de cuartos. "Le veo compitiendo con Alcaraz o Sinner", afirma Carreño. No es el primer tenista que hace unas declaraciones de esta índole, el tiempo le dará o quitará la razón al gijonés, pero la sensación es que hay Rafa Jódar para rato.

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