El BBVA Open Internacional de Valencia abre la venta de entradas para su edición 2026

El BBVA Open Internacional de Valencia WTA 125 abre oficialmente la venta de entradas para su edición 2026. El torneo se celebrará del 13 al 20 de septiembre en el Sporting Club de Tenis de Valencia, sede habitual de la competición dentro del circuito femenino internacional.

Publicación de Facebook sobre BBVA Open Val.

La competición contará con la presencia de jugadoras del circuito internacional, incluidas tenistas situadas en el top 100 del ranking WTA, lo que refuerza una vez más el nivel deportivo del torneo.

Ubicado en el calendario tras la disputa del US Open y antes del inicio de la gira asiática, el BBVA Open Internacional de Valencia continúa posicionándose como un torneo estratégico dentro de la temporada, en una semana clave para muchas jugadoras del circuito internacional.

Entradas a la venta

Las entradas ya están disponibles a través de los canales oficiales del torneo y, con motivo del inicio de la venta, los aficionados podrán acceder a una promoción especial con un 50% de descuento durante las dos primeras semanas.

En las próximas semanas, el torneo continuará anunciando novedades relacionadas con las jugadoras participantes y las actividades que formarán parte de esta edición 2026.