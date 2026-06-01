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Dato histórico del tenis español en Roland Garros

En 33 de las últimas 34 ediciones de Roland Garros ha habido presencia española en cuartos de final

Rafa Jódar, en Roland Garros

Rafa Jódar, en Roland Garros

Redacción SD

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Álvaro García

Álvaro García

Roland Garros es por excelencia el Grand Slam que mejor se le da a los tenistas españoles, 8 son los tenistas que han logrado alzarse con el título en París, encabezados por los 14 de Rafael Nadal le siguen Carlos Alcaraz, Manolo Santana y Sergi Brugera con 2 Roland Garros y Albert Costa, Carlos Moyá, Ferrero y Andrés Gimeno con 1.

El dominio español no solo se ve reflejado en los títulos, con la reciente clasificación de Rafa Jódar a cuartos de final ya son 33 de las últimas 34 de ediciones de Roland Garros con presencia española en dicha fase. Nos tendríamos que remontar al año 1996 para encontrar un cuadro de cuartos de final sin presencia española.

Rafa Nadal levanta la copa ayer en París tras batir al austriaco Thiem. | efeParis (France), 10/06/2018.- Rafael Nadal of Spain celebrates with the trophy after winning his 11th French Open title against Dominic Thiem of Austria during their men'Äôs final match during the French Open tennis tournament at Roland Garros in Paris, France, 10 June 2018. (España, Abierto, Abierto, Tenis, Francia) EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON French Open tennis tournament at Roland Garros. TENIS. ROLAND GARROS. FINAL

Rafa Nadal levanta en París / CHRISTOPHE PETIT TESSON / EFE

Los españoles en cuartos de final de Roland Garros

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