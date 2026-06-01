Jódar - Zverev: Horario y dónde ver los cuartos de final de Roland Garros

Rafa Jódar ya está en los cuartos de final de Roland Garros. Lo ha conseguido en el segundo Grand Slam de su carrera, con 19 años, después de levantar dos sets de desventaja ante Pablo Carreño Busta y cerrar la victoria por 4-6, 4-6, 6-1, 6-2 y 6-2. El dato, por sí solo, abre un espacio nuevo para el español en el circuito. Su torneo en París ya no se explica únicamente desde la sorpresa, ni desde la curiosidad que puede provocar un debutante joven en una gran semana. Jódar ha atravesado una puerta mucho más grande: la de los ocho mejores de un grande. Y ahí se encuentra ahora a uno de los grandes favoritos del torneo: el alemán Alexander Zverev.

Su rival por seguir soñando en el torneo parisino es el número tres mundial y el cabeza de serie más alto que resta en el cuadro individual de Roland Garros. Una 'final' anticipada que no tiene precedentes ya que nunca se han enfrentado en el circuito. Jódar presenta un balance contra 'top10' de una victoria y dos derrotas, mientras que Zverev busca su primer título de Grand Slam después de tres finales perdidas, en el Open de Australia (2025), Roland Garros (2024) y US Open (2020). Además, el alemán llega lanzado tras imponerse con autoridad al neerlandés De Jong en tres sets, en su duelo de octavos 7-6, 6-4 y 6-1. Es uno de los grandes favoritos al título, lo que convierte el cruce en un desafío mayúsculo para Jódar, aunque el español aterriza en la cita con la confianza reforzada por su épica remontada.

Jódar ya sabe que para meterse en sus primeras semifinales de Grand Slam tendrá que derrotar a un hueso muy duro. Ese es un aprendizaje enorme para un jugador de 19 años. En sus primeros días en París, Jódar ha tenido que responder a situaciones muy distintas. Ganar con autoridad, sufrir en partidos largos, remontar, recuperarse físicamente, gestionar la atención exterior y convivir con expectativas que crecen a cada ronda. Frente a Carreño añadió otro capítulo: saber cambiar un partido que había empezado mal y llevarlo hacia un territorio nuevo sin perder la compostura.

El dato de los cuartos de final tiene una fuerza especial porque llega muy pronto. Jódar está disputando el segundo Grand Slam de su carrera. Hace apenas unos meses, muchas de estas situaciones pertenecían al terreno de lo desconocido. Ahora las está viviendo dentro, con la velocidad propia de los jugadores que adelantan etapas. El tenis español, acostumbrado en los últimos años a mirar hacia Carlos Alcaraz como gran referencia de futuro y presente, encuentra en París otro nombre joven instalado en una ronda mayor.

Así, París le entrega ahora los cuartos de final de un Grand Slam. Es una zona donde el ruido cambia, donde los rivales miran distinto y donde cada partido empieza a tener un peso mayor en la memoria de un torneo. Jódar llega ahí mucho antes de lo que la mayoría podía prever, pero no por casualidad. Ha ganado partidos, ha solucionado problemas y ha ido añadiendo respuestas a cada pregunta que Roland Garros le ha puesto delante.

Cuándo se juega el partido

Los cuartos de final de Roland Garros entre Rafa Jódar y Alexander Zverev se jugarán este martes 2 de junio, en la Philippe Chatrier de Roland Garros, en un horario todavía por confirmar.

Noticias relacionadas

Rafa Jódar celebra un punto ante el estadounidense Alex Michelsen en Roland Garros. / EFE

Dónde ver en TV o seguir online

El partido entre Jódar y Zverev se podrá seguir por televisión a través del canal temático Eurosport, que tiene los derechos en exclusiva del Abierto galo para toda Europa. También puedes seguir el encuentro en la web de Superdeporte.es