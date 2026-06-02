Carlos Alcaraz vuelve a las pistas... entrenando con la izquierda
El tenista murciano no tiene fecha de vuelta pero tiene puesta la mirada en la gira americana del circuito ATP
Buena noticia para Carlos Alcaraz. El tenista murciano ha vuelto a entrenarse este martes en la pista cubierta que la Carlos Alcaraz Academy tiene en Murcia, donde se ejercitó con una férula protectora para la muñeca derecha en la que arrastra una lesión desde hace un mes y medio...y lo ha hecho empuñando su raqueta con la mano izquierda. El de El Palmar ha compartido unas imágenes de esta primera sesión de trabajo a través de sus redes sociales.
Alcaraz, tal y como se aprecia en un vídeo difundido, volvió a pisar la pista casi 50 días después de lesionarse en Barcelona; en la imagen se le ve empuñando la raqueta con la mano izquierda y golpeando la bola con su zurda para no forzar la derecha que tiene dañada.
El tenista murciano, de 23 años, disputó su último encuentro en el circuito ATP el 14 de abril cuando venció por 6-4 y 6-2 al finlandés Otto Virtanen en la primera ronda del Trofeo Conde de Godó, en Barcelona. La lesión, que no le impidió terminar el encuentro de Barcelona y ganarlo, sí que le dejó sin jugar los Masters 1000 de Madrid y Roma, ya celebrados, así como ausentarse en Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada, actualmente en disputa.
El número 2 del 'ranking' mundial -aparece por detrás del italiano Jannik Sinner- ya anunció que también se perderá el ATP 500 de Queen's y Wimbledon, tercer 'grande' del año.
Un primer paso para su vuelta
De momento no hay fecha de vuelta al circuito pero esta primera toma de contacto otra vez con los entrenamientos es un primer paso en su proceso de recuperación. Alcaraz no quiere perder la forma y por eso sigue realizando trabajo físico y de movilidad. El tenista de El Palmar tiene ganas de tenis aunque ya ha confirmado que no estará en la temporada de hierba en el circuito ATP. El objetivo ahora mismo pasa por regresar en la gira americana de pista dura, con los Masters 1000 de Montreal (2 al 13 de agosto) y Cincinnati (13 al 23), antes del US Open, como cierre, donde defiende la corona de campeón.
La evolución es positiva pero todavía sigue sin quitarse la férula que tiene en la muñeca derecha. Mientras tanto, parece que su lesión mejora y que cada vez puede hacer más cosas. Asimismo, en las imágenes compartidas en las redes sociales también se puede ver a Alcaraz practicando otro tipo de deportes como salir a correr.
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