David Ferrer participará en el 10º Congreso de Gestión del Deporte de GEPACV

El 10º Congreso de Gestión del Deporte de GEPACV continúa incorporando referentes de primer nivel a su programa y ha confirmado la participación de David Ferrer, actual capitán de la Selección Española de Tenis en Copa Davis y una de las figuras más destacadas del deporte español.

Ferrer intervendrá en el congreso con la ponencia “Liderazgo y gestión de equipos”, una temática de gran interés para los profesionales de la gestión deportiva y para cualquier persona que desempeñe responsabilidades de dirección y coordinación de personas.

A lo largo de su trayectoria, David Ferrer ha sido un ejemplo de compromiso, esfuerzo, constancia y capacidad de liderazgo, primero como deportista de élite y actualmente como responsable de dirigir y coordinar a la Selección Española de Tenis en una de las competiciones internacionales más prestigiosas del mundo.

David Ferrer celebra el pase a la Final / EFE

Su participación permitirá conocer de primera mano cómo se gestionan equipos de alto rendimiento, qué factores influyen en la cohesión de los grupos, cómo afrontar la toma de decisiones en situaciones de máxima presión y cuáles son las claves para liderar proyectos con éxito.

Una cita en octubre

El 10º Congreso de Gestión del Deporte de GEPACV se celebrará los días 1 y 2 de octubre de 2026 en el Auditorio del Roig Arena de Valencia, bajo el lema: “Gestionando el cambio y construyendo el futuro de la gestión deportiva”.

La cita reunirá a gestores deportivos, responsables institucionales, federaciones, clubes, empresas y profesionales del sector en uno de los principales encuentros de referencia para la gestión deportiva en España.

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Las inscripciones ya se encuentran abiertas a través de la página web de GEPACV.