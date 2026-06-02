Directo | Rafa Jódar - Alexander Zverev: los cuartos de final de Roland Garros, en vivo
Sigue el partidos de los cuartos de final de Roland Garros entre Rafa Jódar y Zverev
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Rafa Jódar ya está en los cuartos de final de Roland Garros. Lo ha conseguido en el segundo Grand Slam de su carrera, con 19 años, después de levantar dos sets de desventaja ante Pablo Carreño Busta y cerrar la victoria por 4-6, 4-6, 6-1, 6-2 y 6-2. El dato, por sí solo, abre un espacio nuevo para el español en el circuito. Su torneo en París ya no se explica únicamente desde la sorpresa, ni desde la curiosidad que puede provocar un debutante joven en una gran semana. Jódar ha atravesado una puerta mucho más grande: la de los ocho mejores de un grande. Y ahí se encuentra ahora a uno de los grandes favoritos del torneo: el alemán Alexander Zverev.
- El Valencia CF pone precio a Hugo Duro: operación que podría financiar una revolución en ataque
- Muriqi ya tiene un acuerdo con su próximo club
- Oficial: El Celta de Vigo se lleva una de las gangas del mercado de fichajes como agente libre
- Acuerdo cerrado: Segundo fichaje del FC Barcelona tras Antony Gordon
- El Valencia CF pierde su fórmula Mirandés de mercado
- El futuro de Enzo Barrenechea, ligado al de Samú Costa
- Dos exjugadores del Valencia CF, los ídolos de João Neves
- El Valencia CF cobra por la temporada Champions de Mosquera en el Arsenal