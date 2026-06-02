Directo | Rafa Jódar - Alexander Zverev: los cuartos de final de Roland Garros, en vivo

Rafa Jódar ya está en los cuartos de final de Roland Garros. Lo ha conseguido en el segundo Grand Slam de su carrera, con 19 años, después de levantar dos sets de desventaja ante Pablo Carreño Busta y cerrar la victoria por 4-6, 4-6, 6-1, 6-2 y 6-2. El dato, por sí solo, abre un espacio nuevo para el español en el circuito. Su torneo en París ya no se explica únicamente desde la sorpresa, ni desde la curiosidad que puede provocar un debutante joven en una gran semana. Jódar ha atravesado una puerta mucho más grande: la de los ocho mejores de un grande. Y ahí se encuentra ahora a uno de los grandes favoritos del torneo: el alemán Alexander Zverev.

Transmisión en directo de tenis entre Jodar y Zverev.