Finaliza el Torneo Internacional David Ferrer UTR de tenis en La Nucía

El VII Internacional David Ferrer UTR 2026 concluyó el pasado fin de semana en las instalaciones de la Academia de Tenis de La Nucía tras una intensa semana de competición sobre tierra batida. El pasado domingo se disputó la gran final en la que se proclamó campeón Pavel Lagutin, mientras que el subcampeonato correspondió a Óscar Martínez de Freitas, tras completar ambos un destacado recorrido a lo largo del torneo. Este torneo reunió a 20 jugadores de once nacionalidades diferentes que disputaron encuentros de alto nivel durante toda la semana de competición.

Las pistas de tenis de tierra batida de la Academia Ferrer de La Nucía fueron la sede de este evento internacional que contó con la colaboración de UTR, Diputación de Alicante y “La Nucía, Ciudad del Deporte”.

Torneo internacional

Este torneo internacional de tenis se desarrolló del 25 al 31 de mayo en la Academia de Tenis Ferrer de La Nucía. La primera fase del torneo se jugó en modalidad “Round Robin” (4 grupos de 5 jugadores), y los mejores calificados formaron el cuadro final, que llevó a coronar a Pavel Lagutin, mientras que el subcampeonato correspondió a Óscar Martínez de Freitas, tras completar ambos un destacado recorrido a lo largo del torneo.

Noticias relacionadas

Destacar que se trataba del único torneo que UTR ha organizado en España en 2026 y que todos los partidos fueron retransmitidos a través de la plataforma “Amazon Prime”, suponiendo una gran repercusión para “La Nucía, Ciudad del Deporte”.