Alcaraz aprende a competir contra la espera, ¿cuándo volverá a las pistas?

Verlo sobre una pista entrenando, aunque fuera con la mano izquierda, fue un paso adelante para Carlos Alcaraz, pero ¿cuándo volverá al circuito? Es la gran incognita. De momento, el tenista murciano está viviendo el período de inactividad más largo de su carrera y en plena lucha por el número uno del mundo. El tenista murciano no solo pierde torneos. Pierde ritmo competitivo, defensa de puntos, continuidad en una temporada que había empezado con una fuerza enorme y presencia en dos de los escenarios que más han definido su carrera reciente: Roland Garros y Wimbledon.

Alcaraz ha construido su carrera desde la velocidad. Velocidad para golpear, para aprender, para ganar títulos, para atravesar récords, para convertir cada temporada en un ejercicio de ambición. Pero en 2026 se enfrenta a una experiencia diferente: la pausa, atraviesa el período de inactividad más largo de su carrera profesional, una ausencia provocada por una lesión en la muñeca derecha que ya le ha obligado a retirarse de Barcelona y renunciar a Madrid, Roma, Roland Garros, Queen’s y Wimbledon. Y por el momento sin una fecha clara de vuelta.

Para el tenista de El Palmar el reto no es únicamente recuperarse, es volver a ser el mismo después de una pausa que interrumpe uno de los grandes motores de su tenis: la competición constante. Su juego vive de la confianza, de la creatividad, del contacto con la pista, de esa sensación de estar siempre cerca de generar algo distinto. Una lesión de muñeca introduce una variable especialmente sensible, porque afecta al golpeo, a la seguridad, al miedo residual y a la libertad con la que un jugador acelera la pelota.

Precendentes en el circuito

El circuito ofrece antecedentes de grandes regresos, pero ninguno puede copiarse de forma exacta. Rafael Nadal volvió muchas veces de lesiones prolongadas y encontró títulos mayores después de parones duros, aunque su caso estuvo marcado por una capacidad casi única para reconstruir la confianza desde la tierra. Novak Djokovic también atravesó problemas físicos importantes, especialmente en el codo, antes de regresar al dominio. Roger Federer vivió pausas largas en la parte final de su carrera y logró volver a competir por Grand Slam, aunque con una gestión de calendario muy distinta.

La comparación sirve para una idea: los grandes campeones pueden volver, eso está claro. Pero no todos vuelven de la misma manera ni al mismo ritmo. La recuperación médica es solo la primera capa. Después llega la recuperación competitiva. Volver a soportar partidos largos. Volver a confiar en el cuerpo en momentos de presión. Volver a jugar puntos importantes sin proteger inconscientemente la zona lesionada. Volver a mirar el calendario sin miedo.

Alcaraz, cada vez más lejos de Sinner en el ranking ATP / Europa Press

Alcaraz tiene a favor la edad. A los 23 años, su margen físico y competitivo sigue siendo enorme. También tiene a favor una estructura de equipo que ya ha gestionado diferentes problemas físicos en el pasado. Pero la pausa le obliga a enfrentar algo que hasta ahora apenas había aparecido en su carrera: la pérdida de continuidad durante un tramo completo de temporada.

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Cómo afecta en la clasificación

El impacto en el ranking es inevitable. El murciano deja de defender puntos muy valiosos y permite que Jannik Sinner amplíe su margen como número uno, aunque ni de lejos eso es ahora lo más importante. De momento no afecta a las finales del circuito ATP. Cuando regrese, la expectativa será enorme. No habrá un regreso discreto de Alcaraz. Esa es la carga de los grandes campeones. Pero también es el espacio donde Alcaraz ha aprendido a moverse desde muy joven.