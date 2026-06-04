¡Bombazo! Las palabras de Ferrero sobre entrenar a Sinner: "¿Por qué no? Me gusta su actitud"

Juan Carlos Ferrero ha vuelto a soltar una bomba. El valenciano habla abiertamente de la posibilidad de volver al circuito ATP y hacerlo de la mano del gran rival de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner. Ha roto su silencio durante una entrevista para 'Corriere della Sera' mientras se disputa Roland-Garros 2026, en la que ha repasado la actualidad tenística además de hablar sobre el que fuera su pupilo hasta el final de 2025. El de Villena dejó la puerta abierta a una posibilidad de entrenar a Jannik Sinner cuando le preguntaron por ello, algo impensable hace apenas unos meses.

"Hace apenas unos meses, habría dicho que no: la ruptura con Carlos era reciente y no estaba preparado. Pero ahora que me siento más fuerte, digo: ¿por qué no? A Sinner le encanta trabajar duro y está dispuesto a hacer lo que sea para mantenerse como el número uno: me gusta su actitud. Sería maravilloso entrenarlo", especificó Ferrero. "Entiende con una rapidez increíble lo que necesita mejorar. ¿Recuerdan aquel partido entre Sinner y Alcaraz en París Bercy en 2021, el primer partido ATP? Pues bien, en aquel entonces, Jannik solo jugaba cruzado: nada de golpes paralelos, ni voleas, ni dejadas. Vi en la cancha a un jugador con una pegada extraordinaria, nada que ver con el jugador que es hoy. Es muy sólido mentalmente y absorbe todo como una esponja: aprende rápido", añadió el extécnico de Alcaraz sobre cual es esa gran habilidad por la que destaca el italiano más allá del tenis.

Ruptura con Alcaraz a finales de 2025

Juan Carlos Ferrero se convirtió en la gran noticia del tenis después de que, a finales del año 2025, se oficializara su adiós al equipo de Carlos Alcaraz. Como entrenador del tenista murciano, llegó a lo más alto del tenis y consiguió vencer en varias ocasiones a Jannik Sinner en las plazas más importantes de todo el mundo del deporte. Una relación que parecía de ensueño se acabó para que Samu López fuera el que tomara las riendas de la preparación de Carlos Alcaraz.

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Ferrero y Alcaraz celebran el triunfo en Indian Wells del murciano en 2023. / SD

Tras unos meses, el de Ontinyent anunció su apuesta por un nuevo reto en el golf, junto a una de las mejores promesas españolas del momento, Ángel Ayora. Además, siempre ha seguido con la gestión de su Academia en Villena, pero en el golf encontró una nueva ilusión en un deporte que le apasiona y en el que tiene experiencia, tanto participando en torneos de ámbito autonómico años atrás como incluso haciendo de caddie en algún torneo junto a su gran amigo Sergio García.