La UPV acoge del II Custos Open AEEPIM de Tenis en Silla de Ruedas

Las instalaciones deportivas de la Universitat Politècnica de València (UPV) acogerán del 4 al 7 de junio el II Custos Open AEEPIM de Tenis en Silla de Ruedas, un torneo nacional de categoría 1 que reunirá a algunos de los mejores jugadores del circuito español durante cuatro jornadas de competición, entre ellos, Cisco García. Se trata de uno de los jugadores españoles más destacados y que además han anunciado su retirada al finalizar la temporada. El campeonato está organizado por AEEPIM con la colaboración de UPV IN y cuenta con homologación de la Real Federación Española de Tenis (RFET).

La presentación del torneo ha servido para dar a conocer una edición que consolida este evento como una cita de referencia en el calendario del tenis en silla de ruedas. La competición contará con un cuadro individual mixto de 16 jugadores y se disputará en las pistas del campus de la UPV, donde también se desarrollarán distintas actividades paralelas dirigidas a la promoción del deporte adaptado.

Redacción SD

Cisco García, embajador de Ford Adapta, aseguró que el tenis le devolvió "una parte de la autoestima y ha permitido mi presencia en Mundiales y la consecución de medallas", indicando que este será uno de los últimos torneos que dispute antes de su retirada. El tenista paralímpico ha decidido poner punto y final a su trayectoria para dedicarse a su familia, aunque quiere seguir ligado al mundo del tenis y del deporte adaptado. En 2015, con 24 años, una caída en Austria en un accidente de snowboard le provocó una lesión medular, que le cambió la vida para siempre.

Abrió el acto ayer en la UPV Carlos Esteire, presidente de la Asociación Enrique Esteire Perla In Memoriam, que agradeció el patrocinio de Ford "porque supone unir la movilidad adaptada a las personas que practican deporte y les permite disponer de una vida totalmente normalizada". Antonio Chicote, representante de Ford Adapta, explicó que se sienten en casa por su vinculación a la región al tiempo que destacó el programa de la firma "que iguala en prestaciones a todas las personas, con y sin discapacidad".

Foto de la presentación del torneo en la UPV / SD

César Iribarren, como director de UPV IN. señaló que "la Universidad Politécnica de Valencia apoya y está abierto a todo lo que significa la inclusión en el deporte. Para nosotros es una gran satisfacción que este torneo se celebre en nuestras instalaciones". Por su parte, José Ferrer, vicepresidente de la Federación de Tenis de la Comunitat Valenciana, animó a disfrutar 'de un cuadro de muy alto nivel que pude hacer descubrir el tenis en silla de ruedas a muchos aficionados locales'.

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Entre las principales novedades de esta edición destaca la Jornada Educativa del viernes 5 de junio, en la que participarán más de 150 escolares valencianos de entre 9 y 13 años en diversas modalidades de deporte adaptado. Esta iniciativa busca acercar la práctica deportiva inclusiva a los más jóvenes a través de los integrantes de UPV IN.