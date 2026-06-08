Leyre Romero conquista su primer título WTA 125 en Foggia

La valenciana Leyre Romero ha conquistado el primer título WTA 125 de su carrera en la localidad italiana de Foggia (100.000€), donde este domingo ha superado en la final a la emergente estrella local de 18 años Tyra Caterina Grant, por 7-5 0-6 6-2.

Para la tenista valenciana era su tercera final de esta segunda categoría del circuito mundial WTA, después de haber disputado las dos primeras el pasado año en sendos torneos disputados en Antalya (Turquía). Este año había disputado la final del ITF W75 de Portoroz, en Eslovenia, donde días antes debutaba con la selección española en la Billie Jean King Cup. También fue cuartofinalista en los WTA 125 de Oeiras y Dubrovnik, y en los ITF W100 de Bonita Srprings e Indian Harbour Beach.

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Próximo objetivo, Wimbledon

Romero llegó a Italia tras quedarse a las puertas de acceder a su primer Grand Slam en Roland Garros, donde se despidió en la última ronda del torneo. Todos estos resultados le permiten asentarse en el Top-150 mundial, muy cerca de su mejor ranking alcanzado en agosto del pasado año, en el Nº 123. Ahora su próximo objetivo será entrar en el cuadro final de Wimbledon.