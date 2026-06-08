Salto de Rafa Jódar en el ranking ATP... mientras Zverev se acerca a Carlos Alcaraz
El triunfo del alemán en París pone en peligro la segunda plaza del murciano, que deberá defenderla en Wimbledon
El tenis español goza de muy buena salud. Con Carlos Alcaraz colocado en el segundo puesto de la ATP a pesar de sus problemas físicos que le han dejado fuera de un Roland Garros que llevaba su nombre, los ojos se han puesto en otro español.
Rafa Jódar sigue a lo suyo y ha logrado ascender este lunes hasta el puesto número 23 del ránking ATP después de alcanzar los cuartos de final en el pasado Roland Garros, mientras que el alemán Alexander Zverev, afortunado campeón en París, se ha acercado a 2.655 puntos de Carlos Alcaraz, al que podría superar tras Wimbledon. Veremos qué ocurre entre Francia e Inglaterra.
Con todo esto, Jódar continúa su ascenso en el ránking ATP. El resultado en París le ha permitido escalar seis puestos y situarse 23º, un puesto por detrás del malagueño Davidovich, que continúa siendo el segundo mejor español del circuito tras Carlos Alcaraz (2).
Sinner, líder indiscutible
En la parte alta del ranking, el italiano Jannik Sinner continúa siendo el número uno pese a su prematura eliminación en la segunda ronda de Roland Garros. Por detrás, continúa Carlos Alcaraz, al que el alemán Alexander Zverev, campeón de su primer Grand Slam, se le ha acercado a 2.655 puntos. Así, un buen papel del tenista de Hamburgo en la gira de hierba podría permitirle arrebatar el segundo puesto del ránking a un Alcaraz que no jugará ni en Queen's ni en Wimbledon por lesión.
En cuanto al resto de españoles, Jauma Munar se mantiene entre los 50 mejores jugadores del mundo, un puesto al que se acerca el joven madrileño Martín Landaluce (58), que ha subido 11 puestos gracias a su tercera ronda en Roland Garros. También ha mejorado su puesto Pablo Carreño, situándose 71º, 11 puestos por encima de Dani Mérida (82), que cierra la nómina de jugadores españoles dentro del Top 100.
Top-10 Ranking ATP
- Jannik Sinner 13.500
- Carlos Alcaraz 9.960
- Alexander Zverev 7.305
- Felix Auger-Aliassime 4.440
- Ben Shelton 3.920
- Alex de Minaur 3.905
- Novak Djokovic 3.760
- Daniil Medvedev 3.760
- Taylor Fritz 3.720
- Flavio Cobolli 3.540
El resto de españoles
- 22.Alejandro Davidovich 1.860
- 23.Rafael Jódar 1.849
- 44.Jaume Munar 1.105
- 58.Martin Landaluce 919
- 71.Pablo Carreno Busta 835
- 82.Daniel Merida Aguilar 756
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