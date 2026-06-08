Salto de Rafa Jódar en el ranking ATP... mientras Zverev se acerca a Carlos Alcaraz

El tenis español goza de muy buena salud. Con Carlos Alcaraz colocado en el segundo puesto de la ATP a pesar de sus problemas físicos que le han dejado fuera de un Roland Garros que llevaba su nombre, los ojos se han puesto en otro español.

Rafa Jódar sigue a lo suyo y ha logrado ascender este lunes hasta el puesto número 23 del ránking ATP después de alcanzar los cuartos de final en el pasado Roland Garros, mientras que el alemán Alexander Zverev, afortunado campeón en París, se ha acercado a 2.655 puntos de Carlos Alcaraz, al que podría superar tras Wimbledon. Veremos qué ocurre entre Francia e Inglaterra.

Con todo esto, Jódar continúa su ascenso en el ránking ATP. El resultado en París le ha permitido escalar seis puestos y situarse 23º, un puesto por detrás del malagueño Davidovich, que continúa siendo el segundo mejor español del circuito tras Carlos Alcaraz (2).

Sinner, líder indiscutible

En la parte alta del ranking, el italiano Jannik Sinner continúa siendo el número uno pese a su prematura eliminación en la segunda ronda de Roland Garros. Por detrás, continúa Carlos Alcaraz, al que el alemán Alexander Zverev, campeón de su primer Grand Slam, se le ha acercado a 2.655 puntos. Así, un buen papel del tenista de Hamburgo en la gira de hierba podría permitirle arrebatar el segundo puesto del ránking a un Alcaraz que no jugará ni en Queen's ni en Wimbledon por lesión.

Final de Roland Garros: Flavio Cobolli - Alexander Zverev, en imágenes. / MOHAMMED BADRA / EFE

En cuanto al resto de españoles, Jauma Munar se mantiene entre los 50 mejores jugadores del mundo, un puesto al que se acerca el joven madrileño Martín Landaluce (58), que ha subido 11 puestos gracias a su tercera ronda en Roland Garros. También ha mejorado su puesto Pablo Carreño, situándose 71º, 11 puestos por encima de Dani Mérida (82), que cierra la nómina de jugadores españoles dentro del Top 100.

Carlos Alcaraz, conta Jannik Sinner en Wimbledon / EFE

Top-10 Ranking ATP

Jannik Sinner 13.500 Carlos Alcaraz 9.960 Alexander Zverev 7.305 Felix Auger-Aliassime 4.440 Ben Shelton 3.920 Alex de Minaur 3.905 Novak Djokovic 3.760 Daniil Medvedev 3.760 Taylor Fritz 3.720 Flavio Cobolli 3.540

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