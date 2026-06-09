Bautista cae en primera ronda ante Giron
EFE
El castellonense Roberto Bautista ha caído eliminado en la primera ronda del torneo sobre hierba de Sttutgart (Alemania) al perder en dos mangas, por 6-7 (3-7) y 5-7, ante el estadounidense Marcos Giron.
Bautista, que había superado al norteamericano las tres veces que se habían enfrentado con anterioridad, pagó caro dos 'mini breaks' en el desempate de la primera manga después de haber resistido ambos jugadores con sus respectivos servicios. Giron tomó el mando en el 'tie break' de entrada (0-3) y lo remató por 3-7, iniciativa que supo incrementar con una rotura del saque del español en el cuarto juego de la segunda manga (1-3).
Aunque el estadounidense pareció encaminar a una sentencia rápida (2-5), Bautista se resistió. Salvó nada menos que cuatro puntos de partido para igualar el set (5-5), pero en el duodécimo ya no pudo resistir y acabó cediendo con otra pérdida de su saque en el duodécimo juego.
Giron, que acumuló quince saques directos y ganó el 80 por ciento de los puntos con su primer servicio, se enfrentará en segunda ronda con el primer favorito, su compatriota Ben Shelton.
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