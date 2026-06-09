Los nuevos retos para Rafa Jódar en el circuito

Rafa Jódar tiene ahora por delante nuevos retos en el circuito ATP. El tenista español se ha convertido en una de las grandes sensaciones del circuito gracias a una progresión meteórica que le ha permitido acercarse a la élite en un tiempo récord. Sin embargo, la temporada de tierra batida ha finalizado lo que supone un cambio de ruta.

Su rendimiento sobre tierra batida ha sido una de las grandes noticias de la temporada. Sin embargo, el calendario obliga ahora al español a afrontar un reto muy diferente. Ahora empieza la breve pero trascendental temporada de hierba, una superficie en la que cuenta con mucha menos experiencia y que supone un examen de gran exigencia para los jugadores que aspiran a seguir escalando posiciones.

Aunque apenas ocupa un mes dentro de la temporada, la gira de hierba adquiere una enorme relevancia por la disputa de Wimbledon y por la importante cantidad de puntos que se ponen en juego. El tenista madrileño tiene previsto disputar hasta tres torneos consecutivos durante las próximas semanas.

Jódar en su duelo ante Zverev / EFE

El primero de esos compromisos será el torneo de Queen's, una cita especialmente conocida por los aficionados españoles. La participación del madrileño genera una gran expectación debido a la incógnita que rodea su rendimiento sobre hierba. Una vez finalice Queen's, que se disputará entre el 15 y el 21 de junio, Jódar pondrá rumbo a Eastbourne. El torneo británico, programado del 22 al 27 de junio, representa tradicionalmente una de las últimas grandes oportunidades para afinar la preparación antes de Wimbledon. Actualmente, el español figura como tercer cabeza de serie del cuadro, en una lista de participantes en la que únicamente aparece un jugador situado dentro del top-10 mundial.

Calendario apretado

El calendario le plantea cuatro semanas consecutivas de máxima exigencia competitiva: dos torneos de preparación seguidos de las dos semanas que puede llegar a durar Wimbledon. Llega el momento de comprobar cómo se adapta a una superficie mucho más rápida y con características completamente distintas. Tras su participación en Roland Garros, el propio jugador reconoció cuáles son los torneos que más ilusión le hacen en esta fase de la temporada. "Lo que más ilusión me hace es jugar los dos Grand Slams que quedan, especialmente el US Open, porque fui campeón junior allí y estoy seguro de que sentiré cosas especiales al volver", explicó.

Precisamente, Wimbledon supondrá una prueba especialmente interesante para medir su evolución. El saque y la volea son dos de los recursos más determinantes sobre la hierba, aspectos en los que el español todavía tiene margen de mejora y que deberá seguir desarrollando con el paso del tiempo.

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Rafa Jódar. / SD

Objetivo: Top-10

Con la confianza reforzada tras su gran rendimiento en tierra batida y con tres torneos por delante para seguir creciendo, Rafa Jódar afronta ahora una nueva etapa de su ascenso. La hierba será el próximo examen para una de las mayores revelaciones del tenis en 2026. El contexto resulta especialmente favorable para el madrileño, ya que no defiende puntos ni en Queen's ni en Eastbourne. Esto significa que cualquier resultado positivo se traducirá directamente en ganancias dentro de la clasificación mundial.