CIRCUITO INTERNACIONAL
Oliva y Ontinyent coronan a sus campeonas dentro del Circuito de Internacionales de Tenis de la Comunidad Valenciana
La francesa Jenny Lim ganó el torneos ITF World Tennis Tour W15 de Oliva y la española Carmen Gallardo Guevara se alzó con el título en Ontinyent tras protagonizar una gran remontada en la final frente a la también española Neus Torner Sensano
M. M.
El Circuito de Internacionales de la Comunidad Valenciana vivió dos intensas semanas de competición con la celebración de los torneos ITF World Tennis Tour W15 de Oliva y Ontinyent, dos citas internacionales femeninas que reunieron a jugadoras procedentes de numerosos países y que volvió a situar a la Comunidad Valenciana como uno de los referentes del tenis internacional.
ITF World Tennis Tour W15 de Oliva
La primera prueba se disputó del 25 al 31 de mayo en las instalaciones del Club de Tenis Oliva, donde la francesa Jenny Lim, tercera cabeza de serie del torneo, se proclamó campeona tras superar en la final a la alemana Franziska Sziedat por un resultado de 6-4 y 6-3.
En la competición de dobles, el título fue para la pareja formada por la noruega Astrid Wanja Brune Olsen y la neozelandesa Elyse Tse, que se impusieron en la final a las españolas Luna Dinoto Fernández y Gabriela Paun por 6-3 y 6-2.
Paralelamente, se celebró el Open Diputación de Valencia Alevín Trofeo Rosa María Pérez, donde la jugadora Ángela Sala conquistó la medalla de oro tras vencer en la final a María García por un resultado de 6-3 6-1.
La ceremonia de entrega de trofeos contó con la presencia del concejal de Deportes del Ayuntamiento de Oliva, Joan Mascarell; el presidente del Club de Tenis Oliva, Francisco Climent; y el presidente de la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana, Francisco Vicent.
ITF World Tennis Tour W15 de Ontinyent
La segunda parada del circuito femenino tuvo lugar del 1 al 7 de junio en el Club de Tenis Ontinyent Helios. En esta ocasión, la española Carmen Gallardo Guevara se alzó con el título tras protagonizar una gran remontada en la final frente a la también española Neus Torner Sensano. Gallardo se impuso por 2-6, 6-2 y 6-3 en un encuentro muy disputado que cerró una intensa semana de competición.
En la prueba de dobles, las chilenas Jimar Geraldine Gerald González y Camila Rodero lograron la victoria al superar en la final a las españolas Elena Molla Pons y Lucía Ros Parres por 6-3, 5-7 y 11-9.
Dentro de las actividades paralelas del torneo se celebró también el Open Diputación de Valencia Infantil Trofeo Elvira Jannone, donde la victoria fue para Edurne Tortajada tras derrotar en la final a Alisha Wang por un resultado de 6-4 6-2.
La entrega de trofeos y cheques contó con la asistencia del concejal de Deportes del Ayuntamiento de Ontinyent, Fernando Gandía; el presidente del Club de Tenis Ontinyent Helios, José Luis Climent; y el presidente de la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana, Francisco Vicent.
Los torneos de Oliva y Ontinyent han vuelto a demostrar el compromiso de la Comunidad Valenciana con el desarrollo del tenis femenino internacional, consolidando un circuito que continúa creciendo y ofreciendo oportunidades de competición tanto a jugadoras profesionales como a las futuras promesas de nuestro deporte.
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