Así será el debut de Jódar en la hierba de Queen´s: fechas, rivales y dónde ver

Rafa Jódar afronta con ilusión la temporada de hierba en el circuito ATP. Después de vivir su explosión sobre la tierra batida, afronta nuevos retos en su trayectoria, que le llevan a Londres. El ATP 500 de Queen's es la primera parada pero siempre con el objetivo de seguir creciendo antes de Wimbledon. La edición de este año presenta un cuadro muy particular. Mientras el ATP 500 de Halle ha conseguido atraer a buena parte del Top-10 mundial, Queen's contará con una participación algo menos profunda, algo que puede abrir oportunidades muy interesantes. Las bajas de Lorenzo Musetti y Luciano Darderi, ambos por problemas físicos, modifican notablemente el cuadro. Musetti continúa recuperándose de su lesión, mientras que su compatriota se perderá el torneo tras someterse a una operación de amígdalas. ¿Buena oportunidad?

El tenista español tiene una oportunidad muy especial de disputar el primer torneo sobre hierba ya asentado en el circuito. Aterriza en Londres en uno de los momentos más importantes de su progresión. Tras consolidarse en la élite del circuito y alcanzar el Top-25 mundial gracias a una sobresaliente gira de tierra batida, ahora afronta el reto de adaptarse a una superficie completamente distinta. Queen's, uno de los torneos más prestigiosos de la temporada y considerado históricamente como la mejor preparación para Wimbledon, será el escenario de ese esperado estreno.

Jódar partirá como quinto cabeza de serie, un reconocimiento al espectacular crecimiento que ha experimentado durante los últimos meses. El español disputará su primer encuentro entre el lunes 15 y el martes 16 de junio, una vez quede definido el cuadro. La gran incógnita estará en comprobar cómo se adapta a una superficie totalmente nueva para él. Su potencia desde el fondo de pista, su agresividad con la derecha y su evolución en el servicio invitan al optimismo, aunque la hierba suele exigir un periodo de adaptación incluso a los mejores jugadores del mundo.

Para Rafa Jódar, que continúa asentándose entre los mejores del circuito, una buena actuación en Londres podría permitirle seguir escalando posiciones y llegar a Wimbledon con una clasificación todavía más favorable.

Horarios y dónde ver

El ATP 500 de Queen's se disputará entre el 15 y el 21 de junio en las instalaciones del histórico Queen's Club de Londres. El sorteo del cuadro principal tendrá lugar el sábado 13 de junio, mientras que la competición arrancará el lunes 15 con la disputa de la primera ronda. La gran final individual se jugará el domingo 21 de junio a partir de las 13:30 horas, mientras que la final de dobles se celebrará a continuación.

Además del prestigio deportivo, Queen's supone una excelente toma de contacto con las condiciones que los jugadores encontrarán apenas una semana después en Wimbledon. La rapidez de la pista, el bote bajo y la necesidad de jugar un tenis mucho más agresivo convierten este torneo en una cita fundamental dentro del calendario. El pasado año fue Carlos Alcaraz quien levantó el trofeo tras superar en la final a Jiri Lehecka por 7-5, 6-7(5) y 6-2.

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Rafa Jódar, en Roland Garros / SD

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