Alcaraz, las fases que tiene que seguir en su recuperación

¿Cuándo volverá Carlos Alcaraz a la competición? Es la gran pregunta que recorre el circuito ATP cuando arranca la temporada de hierba, en la que no estará el tenista murciano, baja ya confirmada para Wimbledon. Su recuperación avanza, pero todavía está lejos de ofrecer certezas sobre una fecha de regreso. Las imágenes del murciano durante sus vacaciones en Portugal han generado especulaciones sobre el estado de su muñeca derecha, aunque la realidad es que ni siquiera su entorno puede determinar todavía cuándo volverá a competir. Los pasos a seguir están claros pero todo dependerá de las sensaciones del tenista una vez inicie los entrenamientos con normalidad, de momento solo ha pisado la pista cogiendo la raqueta con la mano izquierda.

La presencia de una muñequera diferente a la que había mostrado semanas atrás llevó a algunos aficionados a interpretar que la lesión estaba prácticamente superada. Sin embargo, la utilización de una u otra férula no responde necesariamente a una mejora o un empeoramiento de la lesión. Se trata simplemente de dispositivos distintos que utiliza en función de la actividad que vaya a realizar en cada momento.

¿Objetivo el US Open?

Lo mismo sucede con las numerosas conjeturas sobre un posible regreso en el Masters 1.000 de Canadá o en Cincinnati, torneos previos al tercer grande de la temporada, el US Open. Ahora mismo nadie puede asegurarlo. Ni los médicos, ni su equipo, ni siquiera el propio Alcaraz. La razón es sencilla: la gran prueba todavía no ha llegado. El murciano continúa sin utilizar la mano derecha para jugar al tenis y hasta que no vuelva a golpear la pelota con normalidad será imposible conocer la respuesta real de la muñeca lesionada.

Alcaraz está siguiendo de forma estricta todas las indicaciones médicas y continúa sometiéndose a controles periódicos para evaluar la evolución de la lesión. La semana pasada estuvo en Barcelona junto al doctor Ángel Ruiz-Cotorro para ver cómo va su recuperación y sus sensaciones sin acelerar plazos y evitar cualquier riesgo de recaída.

El primer paso será volver a realizar golpeos suaves con la mano derecha. Si la muñeca responde bien y no aparece dolor, se incrementará progresivamente la intensidad de los entrenamientos. Solo después llegará la fase de trabajo exigente y las sesiones de máxima carga. Cualquier previsión sobre su regreso sigue siendo prematura. Hasta que no se vea a Alcaraz entrenando con total normalidad será imposible saber cuándo podrá volver a competir.

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