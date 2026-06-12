¡Histórico! Wimbledon anuncia que sube sus premios

Wimbledon está a la vuelta de la esquina, ¿sabes cuánto dinero ganan los que se lleven la victoria? El torneo londinense ha anunciado un incremento del 20% en su bolsa de premios para la presente edición, que alcanzará un total récord de 64,2 millones de libras (unos 75,1 millones de euros).

El campeón y la campeona de los cuadros individuales recibirán 3,6 millones de libras, es decir, aproximadamente 4,2 millones de euros cada uno, lo que supone un aumento de 600.000 libras respecto al año anterior, y los jugadores eliminados en primera ronda percibirán 80.000 libras, que son cerca de 93.600 euros.

Además, el torneo ha destinado más de seis millones de libras, unos 7 millones de euros, a la fase previa de clasificación, lo que representa un incremento del 25% en comparación con ediciones anteriores.

En total, el aumento global de premios supone una subida de 10,7 millones de libras, alrededor de 12,5 millones de euros en el reparto de premios, en un contexto de creciente tensión entre los jugadores y los Grand Slams por el reparto de los ingresos del tenis profesional.

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El grupo de jugadores que lidera estas reivindicaciones sostiene que los 'majors' deberían vincular el reparto de premios a los ingresos totales de cada competición, y como protesta, en Roland Garros, varios jugadores no realizaron sus compromisos con los medios en forma de protesta por lo que consideran un reparto económico injusto