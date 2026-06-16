Rafa Jódar se retira de Queen's y regresa a España, ¿estará en Wimbledon?

¿Qué le pasa a Rafa Jódar? ¿Estará en Wimbledon? El número 23 del ránking ATP y revelación de la primera mitad de la temporada, ha anunciado su retirada del torneo de ATP 500 de Queen's, que se disputa en Londres sobre hierba, por culpa de unos problemas en el músculo abdominal. Ahora el objetivo pasa por recuperarse y prepararse para su posible debut sobre hierba en el Grand Slam londinense. No se han dado más detalles acerca de la gravedad de la lesión, por lo que su presencia en Wimbledon queda totalmente en el aire.

Las molestias del tenista español, que fueron a más en su última sesión preparatoria en Queen's, no le permitirán disputar este martes su primer partido como profesional sobre la hierba. Su rival iba a ser el peruano Ignacio Buse. En su lugar entra ahora el 'lucky loser', Marcos Giron.

"Sintiéndolo mucho, no voy a poder jugar esta semana en Queen’s. En los últimos entrenamientos he sentido un dolor en la zona abdominal y, tras valorarlo con especialistas, parar es la mejor decisión para poder volver a competir pronto”, escribió el de Leganés en sus redes sociales.

Jódar durante el partido con Zverev / EFE

Cambio de planes

Revés importante para las aspiraciones de Jódar en la recién inaugurada gira de hierba, que iba a ser su primera toma de contacto con una superficie en la que apenas jugó diez partidos en su etapa júnior. En el calendario teórico del tenista español, la idea era jugar también en Eastbourne la próxima semana como última preparación antes de la llegada de Wimbledon, con la incógnita ahora también de ver si se podrá cumplir con lo establecido antes de este contratiempo físico.

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El madrileño afrontaba con mucha ilusión la cita en Queen's, con el objetivo de continuar la buena racha tras una gira de tierra impresionante que culminó con los cuartos de final en Roland Garros. “No he jugado mucho en hierba, pero me estoy sintiendo muy bien. Estoy muy contento por cómo está yendo la preparación y estoy haciendo todo lo posible para que el debut vaya bien. Voy a ir partido a partido y a coger experiencia para adaptarme a esta superficie”, aseguró el de Leganés en la previa, dejando claro que no tenía ni se intuía problema alguno en su cuerpo.