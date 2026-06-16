La última hora de la lesión de Carlos Alcaraz: semana clave

Semana clave para Carlos Alcaraz. El tenista de El Palmar tiene previsto visitar esta semana al doctor Cotorro en Barcelona para ver en qué estado se encuentra su muñeca y la lesión que padece. El pasado 14 de abril en su duelo de segunda ronda del Conde de Godó ante Otto Virtanen, el murciano no ha vuelto a pisar una pista de tenis, ni a coger una sola raqueta. Primero llegó el abandono en Barcelona y después le fueron sucediendo varias renuncias: Mutua Madrid Open, Masters 1000 de Roma, Roland Garros, Queen’s y Wimbledon. Y ahora, el murciano, afronta una semana decisiva.

Esta lesión llegó en el peor momento posible, en plena gira de tierra batida en la que defendía 4.300 puntos por sus títulos en 2025 en Montecarlo, Roma y Roland Garros, más la final de Barcelona. Ya se dejó puntos en Mónaco, al caer en la final contra Jannik Sinner, pero no ha podido defender los 3.300 puntos restantes. Igual que perderá los 1.800 puntos que cosechó en la gira de hierba (500 de su título en Queen’s y 1.300 de su final en Wimbledon).

Alcaraz, cada vez más lejos de Sinner en el ranking ATP / Europa Press

Al término de Wimbledon se cumplirán tres meses de su ausencia, si el diagnóstico de la revisión de esta semana es bueno el número 2 del mundo podría volver a entrenar con una cierta normalidad en las próximas semanas, hasta ahora solo ha vuelto a pisar la pista para entrenar con la mano izquierda, con el objetivo de llegar en plena forma a la gira americana de pista dura, donde defenderá los títulos logrados el año pasado en Cincinnati y el US Open.

Las sensaciones en las últimas semanas han sido positivas y la evolución de la muñeca continúa ajustándose a los plazos previstos. Sin embargo, será esta nueva evaluación médica la que determine si puede iniciar la siguiente fase de la recuperación. Los planes de Alcaraz se deciden esta semana, por tanto, aunque realmente las sensaciones cuando vuelva a entrenar con normalidad, al coger la raqueta, serán las que decidan realmente su calendario. Aunque todo hace indicar que su regreso llegaría en el Masters 1000 de Montreal, del 2 al 13 de agosto, existe también la posibilidad de que se adelante una semana y Alcaraz juegue, o bien el ATP 500 de Washington, o el ATP 250 de Los Cabos (México), torneos que comienzan el 27 de julio.

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Así será su vuelta a la pista

Si el tenista murciano recibe el visto bueno para comenzar una fase de readaptación más específica, previa al regreso a la pista, los pasos a seguir están ya previstos. Primero llegarán las sesiones de golpeo controlado y baja intensidad. Si no aparecen molestias, la carga irá aumentando progresivamente semana tras semana hasta alcanzar entrenamientos de máxima exigencia. La respuesta de la muñeca al contacto con la pelota será el factor que marque todos los plazos. Aun así, el optimismo crece.