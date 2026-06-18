Redacción SD

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Entrenamiento en Montecarlo del tenista Jannik Sinner

La salud de Jannik Sinner ha sido objeto de debate en las últimas semanas. Un vídeo de un entrenamiento en Montecarlo del número uno del mundo, se ha viralizado rápidamente en Italia por un detalle muy particular: el dispositivo blanco redondeado que lleva adherido al dorso de su brazo izquierdo. Se trata de un monitor continuo de glucosa, un pequeño sensor insertado bajo la piel para controlar el azúcar en sangre. Aunque estos sensores suelen asociarse a la diabetes, numerosos atletas los emplean actualmente en el deporte de élite para monitorizar sus niveles de azúcar en sangre durante los entrenamientos y las competiciones, con el objetivo de optimizar la recuperación, la alimentación y el rendimiento.