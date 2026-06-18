Las sorprendentes palabras de Badosa sobre su expareja Tsitsipas

Paula Badosa ha vuelto a ganar y a sonreir en el circuito WTA. La tenista española logró una destacada victoria ante Coco Gauff en los octavos de final del WTA 500 de Berlín, sin embargo, más allá del resultado, lo que más ha destacado han sido sus palabras sobre la ruptura con su expareja Tsitsipas: "Superar las cosas tóxicas que ha habido a mi alrededor no ha sido sencillo, pero ahora vuelvo a sentirme fuerte como mujer". El triunfo supone una confirmación de su recuperación deportiva y una señal de que está preparada para volver a ocupar los puestos más grandes del circuito.

La tenista terminó el encuentro en Berlíb visiblemente emocionada, incluso dejando caer alguna lágrina, consciente del duro camino que ha recorrido para alcanzar un momento tan especial. "Después de Madrid tuve que parar. Mentalmente, era demasiado para mí. No conseguía encontrar la luz al final del túnel, pero he hecho todo lo posible para salir adelante", confesó tras el partido. Más allá de lo deportivo, Badosa puso en valor lo importante que ha sido para ella dar un giro en su vida personal, haciendo referencia a la ruptura que tuvo con Tsitsipas: "He pasado por muchas rupturas en mi vida, las acepto y sé que las cosas son como son. Pero cuando hay cosas tóxicas alrededor, todo se vuelve mucho más complicado que una ruptura normal".

Sorprendentes palabras

Badosa se sinceró y admitió que su relación con su expareja no es buena y no dudó en mandar un 'dardo' al griego: "Puedes mantener una buena relación con un ex porque son personas normales y relaciones normales. Pero cuando no es así... no necesito explicar nada más. Ustedes pueden ver cada día que la otra persona lo hace todo más difícil", explicó. La nacida en Manhattan puso en valor el cambio que ha tenido que hacer en su ámbito personal: “Hace un año era top 10, y ver dónde estoy ahora no es fácil. Ese es el lado profesional. En lo personal, el proceso tampoco ha sido sencillo para limpiar muchas cosas en mi vida. Por fin, llevo algunos meses en un buen ambiente, pero superar las cosas tóxicas a mi alrededor no ha sido fácil. Sin embargo, es algo por lo que tienes que pasar como mujer, y me siento fuerte de nuevo", concluyó.

Además, bromeó con los periodistas sobre la repercusión que iban a tener estas palabras. "Ya veo los titulares de mañana: 'Paula ataca a Tsitsipas'. Bueno... ¡se lo merece!", concluyó.

Noticias relacionadas

Paula Badosa durante su partido en el Masters 1000 de Madrid. / SERGIO PEREZ / EFE

Dos años juntos

Tras dos años de relación sentimental, Paula Badosa y Stefanos Tsitsipas decidieron separar sus caminos en el terreno amoroso. La pareja de tenistas formada por la española y el griego despertaron múltiples rumores de ruptura durante su relación, sobre todo en los últimos meses. Los motivos de la separación apuntaron en su momento ya al complicado momento que viven ambos en su carrera deportiva, tanto a nivel de resultados como de lesiones y que se ha visto agrandado en la eliminación de los dos en la primera ronda de Wimbledon de la pasada temporada. Su relación arrancó en junio de 2023 y ya tuvieron una primera separación en el mes de mayo de 2024, aunque regresaron de nuevo juntos a las pocas semanas.