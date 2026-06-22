Cuatro años de sanción para Vondrousova por incumplir el reglamento antidopaje

El tenis femenino vive uno de los episodios más impactantes de los últimos años. La tenista checa Marketa Vondrousova, campeona de Wimbledon en 2023 y ex número seis del mundo, ha sido suspendida durante cuatro años por negarse a someterse a un control antidopaje fuera de competición realizado en diciembre de 2025. La decisión, comunicada por la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA), supone un golpe durísimo para una jugadora que llegó a estar entre las mejores del circuito y que apenas había competido durante la presente temporada.

Redacción SD

La sanción se deriva de un incidente ocurrido el 3 de diciembre de 2025, cuando un oficial de control antidopaje acudió al domicilio de la deportista para realizar una prueba rutinaria. Según la investigación, Vondrousova fue notificada correctamente, pero decidió no proporcionar la muestra requerida, una conducta que la normativa antidopaje equipara a un resultado positivo.

Una negativa que la normativa considera equivalente a un positivo

La legislación antidopaje internacional es especialmente estricta en los casos de negativa a someterse a un control. El motivo es evitar que los deportistas puedan eludir una sanción más grave simplemente rechazando la prueba cuando sospechan que podrían arrojar un resultado desfavorable.

Por este motivo, las reglas establecen que negarse a facilitar una muestra debe recibir, como norma general, el mismo tratamiento disciplinario que un positivo por sustancias prohibidas. En el caso de Vondrousova, la ITIA abrió un procedimiento formal para esclarecer los hechos y determinar si existían circunstancias excepcionales que justificaran su actuación.

Durante la investigación se analizaron tanto las declaraciones de la jugadora como el testimonio del oficial encargado de realizar el control. Finalmente, el tribunal concluyó que la negativa había quedado acreditada y que los argumentos presentados por la tenista no eran suficientes para eximirla de responsabilidad. Como consecuencia, se impuso una suspensión de cuatro años, una de las sanciones más severas contempladas por el reglamento.

Los argumentos de Vondrousova no convencieron al tribunal

La jugadora checa, de 26 años, defendió durante la audiencia que atravesaba una situación personal compleja marcada por problemas de salud mental. Según su versión, estas circunstancias afectaron significativamente a su capacidad para tomar decisiones adecuadas en el momento en que recibió la visita del oficial antidopaje.

Marketa Vondrousova, sancionada cuatro años por negarse a un control antidopaje en diciembre de 2025 / EFE

Además, Vondrousova manifestó sentirse preocupada por cuestiones relacionadas con su seguridad personal, un aspecto que también fue evaluado durante el procedimiento disciplinario. Sin embargo, el tribunal entendió que las pruebas aportadas no demostraban de forma concluyente que dichas circunstancias justificaran la negativa a realizar el control.

Karen Moorhouse, directora ejecutiva de la ITIA, subrayó la importancia de mantener la integridad de las competiciones. La responsable recordó que los controles antidopaje constituyen una herramienta fundamental para garantizar la igualdad de condiciones entre los deportistas y proteger la credibilidad del tenis profesional.

La resolución deja claro que, aunque se reconocieron las dificultades personales expuestas por la jugadora, estas no alcanzaban el nivel necesario para invalidar la infracción cometida.

Una caída abrupta tras tocar la gloria en Wimbledon

La sanción pone el broche más amargo a una trayectoria que alcanzó su punto culminante en 2023. Aquel año, Vondrousova hizo historia al proclamarse campeona de Wimbledon, convirtiéndose en una de las grandes protagonistas del circuito femenino y consolidando su posición entre las mejores tenistas del mundo.

Meses después de aquel éxito, la checa alcanzó el sexto puesto del ranking WTA, la mejor clasificación de toda su carrera. Sin embargo, los problemas físicos y la falta de continuidad comenzaron a frenar su progresión. En 2026 apenas disputó dos encuentros oficiales, con un balance de una victoria y una derrota.

Su última aparición se produjo en el torneo de Adelaida, donde abandonó en los octavos de final. Desde entonces, la ausencia de la jugadora en las pistas había alimentado las especulaciones sobre su situación deportiva. La confirmación de la sanción explica ahora el prolongado silencio que rodeó a una de las tenistas más talentosas de su generación.

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El castigo de cuatro años deja en el aire el futuro de Vondrousova. Cuando finalice la suspensión tendrá 30 años, una edad en la que todavía es posible competir al máximo nivel, aunque el largo periodo de inactividad supondrá un desafío enorme para cualquier intento de regreso al circuito profesional.