Pedro Martínez Portero, eliminado en Wimbledon

El tenis valenciano llegaba a Wimbledon con tres representantes en la fase previa, pero la sorprendente derrota de Pedro Martínez Portero en su debut de este lunes ante el finlandés Otto Virtanen ha dejado a solo dos representantes en busca de un billete para el cuadro principal: Ángela Fita Boluda y Leyre Romero.

El de Alzira, 19º cabeza de serie de la fase y número 134 de la ATP, reaccionó tras perder el primer set pero tras poner las tablas en el partido, cayó en la tercera manga para cerrar el duelo con un 4-6, 6-1 y 1-6 en 1:54 de partido. Su rival hizo valer su potente saque para sumar 13 aces, por uno solo del valenciano, en el que fue el primer partido que midió a ambos en el circuito ATP.

Leyre Romero, en un partido reciente. / Francisco Calabuig

Doble representación femenina

Por otra parte, por el cuadro WTA compiten este martes otras dos tenistas valencianas en la fase previa. Leyre Romero, que el pasado 7 de junio conquistó el primer título WTA 125 de su carrera en la localidad italiana de Foggia, se medirá a partir de las 14:20 a la rusa Polina Iatcenko. Antes de coronarse en Italia, se quedó a las puertas de acceder a su primer Grand Slam en Roland Garros, donde se despidió en la última ronda del torneo. Unos resultados le permiten asentarse en el Top 150 mundial, muy cerca de su mejor ranking alcanzado en agosto del pasado año, en el nº 123.

Noticias relacionadas

Ángela Fita Boluda se medirá a la macedonia Lina Gjorcheska a partir de las 13:10. La setabense es la vigente subcampeona de España y ha ganado diez títulos individuales y veintiocho títulos de dobles en el Circuito Femenino de la ITF, aunque busca ahora el que sería su gran logro en caso de entrar en el cuadro final de Wimbledon.