Doble derrota valenciana en Wimbledon

Wimbledon se queda sin representantes valencianos en la fase de clasificación. Las dos únicas tenistas de la Comunitat que buscaban el billete para el cuadro final cayeron eliminadas este martes en su estreno en la hierba londinense y además lo hicieron con contundencia, un día después de que también se despidiera del torneo Pedro Martínez Portero en el cuadro masculino.

Leyre Romero, que el pasado 7 de junio conquistó el primer título WTA 125 de su carrera en la localidad italiana de Foggia, no pudo hacer nada ante la superioridad de la rusa Polina Iatcenko, quien se impuso por un claro 6-0, 6-3 en apenas 61 minutos de partido.

Ángela Fita, en una imagen de archivo. / F. Calabuig

Por su parte, la también valenciana Ángela Fita Boluda, a sus 26 años, se midió a la macedonia Lina Gjorcheska en su debut en una fase de clasificación de un torneo de Grand Slam, pero tampoco pudo pasar a la siguiente ronda al caer en dos sets por 2-6 y 4-6. Recientemente ganó el ITF de Zaragoza.

Sí pudieron pasar de eliminatoria las también españolas Andrea Lázaro, Kaitlin Quevedo y Marina Bassols.

Noticias relacionadas

Bautista y Sorribes, al cuadro principal

A pesar de las derrotas de Martínez Portero, Leyre Romero y Ángela Fita, el tenis valenciano estará representado en Wimbledon tanto en el cuadro masculino como femenino, ya que Roberto Bautista y Sara Sorribes (con ranking protegido), competirán sin necesidad de tener que pasar por la fase previa. En el caso del de Benlloch, será más especial si cabe al tratarse de su última participación en Londres, ya que ha anunciado su retirada para final de esta temporada. En el caso de Sorribes, además, hará doblete al competir también en dobles.