Rafa Jódar ya conoce su camino en Wimbledon

Rafa Jódar debutará en el torneo de Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada que arranca este lunes y que se disputa sobre hierba, ante el británico Felix Gill y podría tener un duelo con el italiano Jannik Sinner ya en los octavos de final, según deparó el sorteo de los cuadros de este viernes.

El madrileño, que no ha podido jugar la gira de hierba por una lesión abdominal, se estrenará por primera vez en las pistas del All England Tennis Club ante Gill, uno de los invitados del torneo, situado más allá del 'Top 200' y que juega por primera vez un 'grande'.

Si Jódar, cabeza de serie número 23 en Londres, supera este estreno, podría medirse en la segunda ronda a su compatriota Pablo Carreño, con el que ya se cruzó y derrotó en los octavos de final de Roland Garros, si el asturiano gana al canadiense Denis Shapovalov.

El italiano Luciano Darderi, favorito número 14, sería el cabeza de serie para ambos en la tercera ronda, mientras que en octavos aguardaría seguramente la figura del número uno del mundo y defensor del título Jannik Sinner, que arrancará ante el serbio Miomir Kecmanovic.

El de San Candido irá por el mismo lado que el serbio Novak Djokovic, campeón de 24 'Grand Slams' que debutará ante el chino Wu Yibing, mientras que el ganador en Roland Garros, el alemán Alexander Zverev, segundo cabeza de serie, empezará contra el joven belga Alexander Blockx.

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En cuanto al resto de la 'Armada' masculina, Alejandro Davidovich, cabeza de serie número 22, debutará ante el argentino Juan Cerúndolo, mientras que Martín Landaluce lo hará ante el surcoreano Son-woo Kwong, Dani Mérida ante el argentino Camilo Ugo Carabelli, Roberto Bautista ante el brasileño Joao Fonseca, y Jaume Munar ante el argentino Francisco Cerúndolo.