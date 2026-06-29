Alcaraz ya golpea con la derecha: ¿Cuándo volverá a jugar?

La vuelta de Carlos Alcaraz a la competición está cada vez más cerca. En los últimos días se ha producido un gran avance en su recuperación: ya entrena con la mano derecha. Ha sido el propio tenista, a través de sus redes sociales, el encargado de mostrar este importante cambio, entrenando con la mano derecha y sin muñequera, que invita al optimismo para el inicio de la gira de pista dura. Una muestra de que se están cumpliendo los plazos de recuperación esperados.

Como ya se conocía hace unas semanas, la idea es que vaya probándose con la mano derecha y aumentando el ritmo si no tiene ninguna molestia. No hay ninguna prisa para volver: un paso adelante de manera precipitada puede suponer un retroceso mucho más importante. En el propio vídeo se observa el cuidado que pone en cada golpe. Sin querer forzar nada.

El tenista español no juega un partido desde el Barcelona Open, donde sufrió una importante lesión en su muñeca derecha, que le ha impedido disputar sus dos giras predilectas, como son la de tierra batida y la de hierba. Aunque en un principio se confiaba en que pudiera llegar a Wimbledon, rápidamente confirmó que no estaría en Londres y su regreso no sería como mínimo hasta después del Grand Slam británico.

Ahora expresa su emoción en la descripción del vídeo con varios emoticonos. Tiene ganas de volver a competir. La lesión ha trastocado todos sus planes para el curso. Si el objetivo era saltarse algún torneo previo al US Open, ahora será necesario jugar en Toronto o Cincinnati para coger ritmo. Ese es el objetivo que tiene el murciano: llegar con algo de ritmo al último Grand Slam del año. No hay que olvidar que Alcaraz fue campeón en Nueva York el año pasado y defiende título.

Alcaraz, cada vez más lejos de Sinner en el ranking ATP / Europa Press

Su lucha por el número uno

El número dos del mundo perderá los puntos que consiguió en Wimbledon, donde fue finalista, y podría caer a la tercera posición del ranking si Alexander Zverev alcanza rondas finales. De momento, el murciano sigue como máximo perseguidor de Jannik Sinner. La derrota del italiano en Roland Garros ha permitido que la distancia entre el número uno y el resto no sea tan grande, aunque es cierto que el torneo londinense puede generar más distancia entre ambos.

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El tenista español Carlos Alcaraz durante la final del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó de 2025 frente a Holger Rune. / SD

Plan de vuelta

Si Alcaraz no se resiente del dolor de muñeca y avanza progresivamente, la posibilidad de que reaparezca en agosto es muy real. Su posible regreso podría ser en el Masters 1000 de Toronto, que se celebra entre el 2 y 13 de agosto. Un torneo que no juega desde el año 2023, cuando cayó en cuartos de final ante Tommy Paul. Es decir, jugaría sin la presión de defender puntos. Después de Toronto, se disputará el Masters 1000 de Cincinnati, una parada habitual en el calendario del español. El año pasado se proclamó campeón después de que Sinner se retirara en el primer set de la final, para luego volverlo a ganar en el US Open. Charly quiere llegar fresco y sano al último tramo de la temporada con el objetivo de recuperar todo el terreno perdido.