Cara y Cruz para Sara Sorribes y Roberto Bautista en Wimbledon

El tenis valenciano vivió este lunes la cara y la cruz con sus dos representantes en el cuadro femenino y el masculino, ya que mientras Sara Sorribes debutó con victoria en el cuadro principal, Roberto Bautista cayó a las primeras de cambio en la que ha sido ya su última participación en Wimbledon, al haber anunciado su retirada para final de temporada.

La de Vall d'Uixó, que tenía el ranking WTA protegido, cumplió con autoridad y derrotó a la andorrana Victoria Jimenez Kasintseva por 6-2 y 6-3 en apenas 1 hora y 17 minutos. La castellonense marcó diferencias desde el inicio con su habitual consistencia y obligó constantemente a su rival a asumir riesgos.

El primer set se rompió rápido gracias al trabajo desde el fondo y a una cadena de errores de Jiménez Kasintseva, mientras que en el segundo volvió a encontrar ventajas con varias roturas y gestionó con tranquilidad el intento final de reacción.

Sorribes ya espera un desafío mayor en segunda ronda ante la estadounidense Jessica Pegula, cuarta favorita del torneo, que ganó sin grandes problemas a la checa Darja Vidmanova (7-5 y 6-3). Además, la castellonense compite también en el cuadro de dobles femenino formando pareja junto a la checa Marie Bouzková.

Sara es la única tenista valenciana que queda en competición, ya que no lograron superar la fase previa Leyre Romero ni Ángela Fita.

El tenista Roberto Bautista en su partido de primera ronda de su último Wimbledon. EFE/EPA/NEIL HALL / NEIL HALL / EFE

Derrota de Bautista

Por su parte, Roberto Bautista no pudo pasar de la primera ronda al caer en tres sets ante el joven Joao Fonseca por 6-7, 4-6 y 3-6. El de Benlloch, en su primer partido ante el brasileño, se vio superado por el actual número 27 del ranking ATP, quien se enfrentará ahora al vencedor del partido entre el holandés Jesper de Jong y el australiano Rinky Hijikata.

Antes de Bautista, el también valenciano Pedro Martínez Portero cayó eliminado por sorpresa en la primera ronda de la Fase Previa al perder ante el finlandés Otto Virtanen.

Jódar y Carreño

Por su parte, también en el cuadro masculino, loss españoles Rafael Jódar y Pablo Carreño superaron este lunes la primera ronda y protagonizarán un duelo español en segunda ronda del tercer Grand Slam del año. Jódar, de 19 años, superó su estreno en hierba y firmó una de las victorias más importantes de su joven carrera al imponerse al británico Felix Gill por 6-3, 6-3 y 7-5 en 1 hora y 56 minutos en el primer enfrentamiento entre ambos. El madrileño, que llegaba al gran torneo sobre hierba tras perderse sus primeras citas ATP sobre césped, mostró personalidad y una gran madurez para controlar el partido casi de principio a fin.

Rafa Jodar, en su partido de este lunes en Wimbledon. / NEIL HALL / EFE

Tras el encuentro, Jódar destacó la dificultad del estreno y tuvo palabras de reconocimiento para su rival. "Un partido muy duro, Felix jugó muy bien todo el partido. Merecida 'wild card'. Le deseo lo mejor", señaló antes de admitir que competir sobre esta superficie tiene un significado especial. "Jugar en hierba es especial, más en Wimbledon, uno de los torneos más prestigiosos. Y un honor jugar ante este público, gracias por venir", añadió.

Su siguiente rival será el también español Pablo Carreño, que regresó con autoridad al cuadro principal del grande británico y dejó fuera al canadiense Denis Shapovalov después de que este se retirase tras perder los dos primeros sets (6-3 y 7-6(7)) en 1 hora y 53 minutos. El asturiano firmó un partido muy sólido desde la gestión de los momentos importantes. Apenas conectó un saque directo frente a los 14 de Shapovalov, pero compensó esa diferencia con consistencia, menos errores no forzados (20 por 29), mejor lectura desde el resto y una enorme capacidad para sobrevivir a los momentos de presión.

Noticias relacionadas

Carreño salvó las nueve bolas de rotura que concedió en todo el encuentro y fue creciendo con el paso de los juegos. En el primer set levantó situaciones comprometidas antes de romper para escaparse y cerrar el parcial. El segundo fue mucho más equilibrado y acabó resolviéndose en un desempate muy tenso donde el español aprovechó errores decisivos del canadiense para colocarse con dos mangas de ventaja antes de la retirada de su rival.