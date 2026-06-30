Jódar se adapta a Wimbledon: “Hay que fijarse en cada detalle”

Rafa Jódar sigue maravillando al mundo del tenis. El tenista necesitó tres sets para sumar su primera victoria en Wimbledon, pero el resultado contó mucho más que un estreno ganador. El madrileño derrotó a Felix Gill por 6-3, 6-3 y 7-5 en su primer partido profesional sobre hierba y volvió a dejar una señal reconocible de la rapidez con la que asimila escenarios nuevos.

“Es una superficie diferente a las otras dos”, dijo. “Hay que fijarse más en cada detalle, porque todo pasa muy rápido. Si no sacas muy bien en un juego, luego recuperar ese break es difícil”, confesó el tenista español, que tiene claro que la hierba obliga a estar pendiente de cosas que en otras superficies permiten un margen mayor.

Hace apenas unas semanas competía sobre la tierra batida de Roland Garros. Ahora, con el bote bajo, los puntos comprimidos y los juegos de servicio convertidos en pequeñas pruebas de precisión, ha empezado a descubrir la lógica de Wimbledon. Jódar no quiso presentar el triunfo como una adaptación ya completada. Más bien al contrario.

Y así fue cómo sucedió en la pista. El joven tenista no cedió su servicio, manejó los momentos más delicados de la segunda manga y evitó que Gill encontrara la manera de alargar el partido. El británico elevó el nivel en el tramo final, pero el español sostuvo la calma necesaria para cerrar el encuentro en tres sets y dar el primer paso en un torneo que ya conocía de su etapa júnior. Aquella experiencia, dos años atrás, no le convirtió automáticamente en especialista de la superficie. El propio Jódar marcó la diferencia entre aquel Wimbledon y el de ahora. “Jugué aquí el júnior hace dos años y creo que eso me ayudó a acostumbrarme a la hierba”, explicó. “Pero es una historia totalmente distinta, porque en profesionales todos juegan mejor”.

El desafío de Jódar

Saber cómo funciona el torneo, entender los trayectos, reconocer los espacios y no tener que descubrirlo todo de golpe permite concentrar la atención en lo importante: el partido. Para un jugador que está atravesando por primera vez muchas de las estaciones relevantes del calendario, esa familiaridad no es un detalle menor.

Jódar jugó en Wimbledon cuando era júnior / RFET

Jódar también cuidó la preparación con naturalidad. Sabía que abría la jornada y organizó la víspera alrededor de esa circunstancia. “Me fui a dormir bastante pronto para descansar”, contó. “Esta mañana empecé muy bien, con un buen calentamiento y tiempo. En el partido me sentí genial, así que creo que hice muy bien la rutina desde ayer hasta hoy”.

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Rafa Jódar en Wimbledon / Instagram

La rutina, en su caso, no significa rigidez. El madrileño ha repetido durante los últimos meses que cada torneo exige empezar de nuevo y que los resultados anteriores no garantizan nada. Venía de firmar una campaña llamativa sobre tierra, pero no permitió que ese recorrido alterara su mirada sobre Wimbledon. “Es verdad que todo ha ido muy rápido, pero sé que cada torneo es diferente”, explicó. “Que te haya ido muy bien en otros no significa que aquí vaya a ir bien. Hay que ir partido a partido”. Ese es el desafío que Jódar ha asumido desde que dio el salto al circuito. Y también una parte de la explicación de su crecimiento.