La rajada de Djokovic en Wimbledon

Las palabras de Novak Djokovic después de su debut en Wimbledon no han pasado desapercibidas. El serbio pasó más apuros de los esperados , tuvo que irse a cuatro sets ante el chino Yibing Wu para iniciar su enésimo asalto al Grand Slam número 25 que tanto se le resiste. En la rueda de prensa posterior al duelo, el tenista estalló: "El tenis actual necesita un reinicio a gran escala”. Djokovic cuestionó el calendario, el funcionamiento de la ATP y el rumbo que está tomando el tenis profesional.

El siete veces campeón de Wimbledon mostró su preocupación por el creciente número de lesiones, defendió la necesidad de reformar la estructura del circuito y cargó contra la ampliación de los Masters 1000 a dos semanas, una medida a la que siempre se opuso. Djokovic no dejó indiferente a nadie con sus palabras en rueda de prensa de Wimbledon 2026.

"Las estadísticas muestran claramente que hay más lesiones. Creo que hay que analizarlo desde dos perspectivas. La primera, y probablemente la que domina hoy nuestro deporte, es la comercial. No solo ocurre en el tenis. Se intenta aumentar el valor comercial alargando la duración de los torneos e introduciendo pruebas de dos semanas en un calendario que ya estaba muy saturado. Yo ya no juego tanto como antes. Tengo el privilegio de poder elegir dónde competir y eso hace que no esté tan expuesto a un calendario tan intenso como la mayoría de los jugadores”, aseguró el tenista serbio.

Problemas con el calendario

A raíz de este problema con las lesiones Djokovic reiteró que él siempre se había mostrado en contra de la ampliación a dos semanas de los torneos de categoría Masters 1.000. “Ha habido mucho debate sobre si los Masters 1.000, sobre todo tras el cambio de formato, debían ampliarse y si los jugadores estaban realmente satisfechos con esa extensión. Yo siempre estuve en contra. Desde un punto de vista comercial, evidentemente genera más valor. Pero, ¿para quién? Principalmente para los propietarios de los torneos. Una de las cosas que intenté explicar a los jugadores fue que entendieran bien el trasfondo de ese acuerdo de 30 años, para que vieran que en realidad ellos no se benefician tanto como creen. Esos cuatro días adicionales generan mucho más dinero para el torneo que para los jugadores. Pongo un ejemplo. Gracias a ese modelo, muchos propietarios de Masters han podido ampliar sus instalaciones y construir nuevos estadios. Pero esas inversiones luego se utilizan como argumento en las negociaciones con la ATP y terminan repercutiendo en el reparto económico. La ATP, es decir, los jugadores y los torneos, solo obtiene beneficios de esos estadios durante las menos de dos semanas que dura el torneo. ¿Y qué ocurre las otras 50 semanas del año? Todo ese dinero va al bolsillo del propietario de la instalación. Es solo un ejemplo. Hay muchas otras razones por las que siempre estuve en contra de ese acuerdo de 30 años. Los jugadores salieron claramente perjudicados. Ellos lo quisieron y lo impulsaron. En aquel momento yo era presidente del Consejo de Jugadores, pero no tenía suficiente poder ejecutivo para bloquearlo. Ahora hay que convivir con sus consecuencias”.

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El serbio también señaló que no es el único tenista que critica el calendario actual y asegura que el tenis necesita un reinicio importante para evitar la deriva hacia la situación actual. “Veo a Carlos Alcaraz y a otros jugadores quejarse de la duración de los torneos y de lo poco que pueden estar en casa. Los entiendo perfectamente. A mí tampoco me gusta. Creo que el tenis necesita un reinicio a gran escala. Los circuitos no están funcionando bien. Hay muchas cosas que suceden entre bastidores, en las reuniones, y las relaciones entre las distintas partes no van por el buen camino. Los Grand Slams son los pilares de nuestro deporte. Siempre serán los torneos más importantes. Pero los circuitos deberían replantearse los formatos, las reglas y el calendario. Hay muchas quejas. Tengo la sensación de que estamos poniendo parches constantemente. Intentamos arreglar un problema moviendo un torneo de sitio o haciendo pequeños cambios”.