Jannik Sinner hace historia y se convierte en el italiano con más victorias en los Grand Slam

Jannik Sinner sigue agrandando su leyenda, el actual número 1 del mundo se ha convertido en el italiano con más victorias en los Grand Slam tras vencer a Nuno Borges en Wimbledon. El tenista transalpino acumula 95 victorias a sus espaldas entre US Open, Roland Garros, Wimbledon y Australian Open, un récord que hasta hoy atesoraba Nicola Pietrangeli con 94 partidos ganados.

El inicio de temporada de Sinner no ha sido el esperado, en el Australian Open no logró revalidar título tras perder en semifinales contra Novak Djokovic, una derrota que hizo mella en el italiano. Su camino hacía Roland Garros se 'despejaba' tras el anuncio de que Carlos Alcaraz no participaría en el torneo, con la baja de su mayor rival, todo hacía parecer que el italiano lograría levantar por primera vez en su carrera el trofeo en la Philippe Chatrier. Los calambres y el calor le jugaron una mala pasada y Jannik no pudo pasar de segunda ronda ante Juan Manuel Cerúndolo.

Jannik Sinner / EFE

Los números de Sinner

Pese al mal inicio de campaña, cabe recordar que Jannik Sinner tiene 24 años y ya es considerado uno de los mejores tenistas de la historia, en su palmarés aguarda 8 títulos de Master 1000, siendo el único tenista que ha logrado ganar 5 de ellos de manera consecutiva.

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En lo que respecta a los Grand Slam, el tenista italiano atesora 2 Astralian Open, 1 Wimbledon y 1 US Open. Siendo Roland Garros el único título que le falta para completar el "Career Slam". A parte, el tenista transalpino también ha logrado hacerse con 2 Copa Davis y las Nitto ATP Finals en 2 ocasiones.