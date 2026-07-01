Sara Sorribes cae con Jessica Pegula en Wimbledon, Davidovich avanza con autoridad y Bouzas vuelve a brillar

La participación española dejó este miércoles una mezcla de orgullo, competitividad y esperanza en Wimbledon. Aunque Sara Sorribes no pudo superar a la estadounidense Jessica Pegula, una de las grandes favoritas al título, la valenciana volvió a demostrar por qué es una de las jugadoras más incómodas del circuito, llevando al límite a la número cuatro del cuadro durante un primer set de enorme intensidad. Junto a ella, Alejandro Davidovich confirmó su excelente estado de forma con una contundente victoria, Daniel Mérida rozó una de las grandes sorpresas del torneo ante Daniil Medvedev y Jessica Bouzas prolongó su idilio con la hierba londinense clasificándose, por tercer año consecutivo, para la tercera ronda.

Sara Sorribes vende muy cara su derrota ante Jessica Pegula en Wimbledon

Sara Sorribes se despidió de Wimbledon tras caer por 7-6(6) y 6-1 frente a Jessica Pegula, pero el marcador no refleja la enorme resistencia que ofreció la castellonense durante buena parte del encuentro. La española volvió a exhibir su carácter competitivo, obligando a la cuarta cabeza de serie a disputar un partido muy exigente desde el primer intercambio. El primer set fue un auténtico pulso táctico y mental en el que ambas defendieron con firmeza sus servicios hasta llegar a un desempate de máxima igualdad. Allí, la mayor experiencia y el acierto de Pegula en los momentos decisivos terminaron inclinando la balanza a favor de la estadounidense, que encontró en ese parcial el impulso definitivo para dominar la segunda manga.

Las estadísticas evidencian que Sorribes estuvo muy cerca de discutir el partido durante gran parte del choque. Ambas jugadoras alcanzaron un notable 81 % de primeros servicios, aunque Pegula rentabilizó mucho mejor ese golpe al ganar el 66 % de los puntos con su primer saque, frente al 46 % de la valenciana. La estadounidense también marcó diferencias con cinco aces y ninguna doble falta, mientras que Sorribes no pudo lograr ningún saque directo. Aun así, la española encontró oportunidades para mantenerse viva, convirtiendo cuatro de las seis bolas de break de las que dispuso. Sin embargo, tras perder el desempate, el desgaste físico y emocional pasó factura y Pegula elevó el ritmo para cerrar el encuentro con autoridad. Pese a la eliminación, Sorribes volvió a dejar una imagen de enorme entrega y competitividad ante una de las principales aspirantes al título.

Sara Sorribes, en una imagen de archivo. / Nara Seguros

Davidovich confirma su candidatura y Daniel Mérida ilusiona ante Medvedev

Alejandro Davidovich protagonizó una de las actuaciones más sólidas de la jornada al imponerse con absoluta autoridad al húngaro Fábián Marozsán por 6-3, 6-0 y 6-3. El malagueño dominó el partido de principio a fin gracias a un servicio muy eficaz, con nueve aces y un espectacular rendimiento tanto con el primer como con el segundo saque, además de mostrarse especialmente contundente al resto. Aprovechó seis de las nueve bolas de rotura de las que dispuso y no concedió ni una sola opción de break convertida a su rival, cerrando el encuentro con una superioridad incontestable que le permite alcanzar la tercera ronda transmitiendo excelentes sensaciones y reforzando su candidatura para seguir avanzando en el Grand Slam londinense.

29/04/2026 Mutua Madrid Open 2026 - Day 10. Carreño también avanzó pero Davidovich y Quevedo se despidieron DEPORTES Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa / Europa Press

También dejó una imagen muy positiva Daniel Mérida, que estuvo muy cerca de firmar una de las grandes sorpresas del torneo frente a Daniil Medvedev. El joven español sorprendió al exnúmero uno del mundo adjudicándose el primer set por 6-3 gracias a un tenis agresivo, valiente y muy sólido desde el fondo de la pista. Sin embargo, el ruso reaccionó elevando de forma considerable el nivel de su servicio y terminó remontando por 3-6, 6-3, 7-5 y 6-2. Medvedev concluyó con 13 aces y un 78 % de puntos ganados con el primer saque, cifras que terminaron marcando la diferencia en los momentos decisivos. A pesar de la derrota, Mérida confirmó su enorme proyección, demostrando que ya es capaz de competir de tú a tú contra algunos de los mejores jugadores del circuito.

Jessica Bouzas mantiene su idilio con Wimbledon y vuelve a la tercera ronda

Jessica Bouzas continúa consolidándose como una de las grandes especialistas españolas sobre la hierba de Wimbledon. La gallega superó a la ucraniana Dayana Yastremska por 6-3, 6-7(1) y 6-2 para clasificarse, por tercera edición consecutiva, para la tercera ronda del torneo londinense, un escenario donde ya ha firmado algunos de los mejores resultados de su carrera. Tras darse a conocer derrotando a Marketa Vondrousova y alcanzar los octavos de final en la pasada edición, Bouzas vuelve a demostrar que se siente especialmente cómoda sobre esta superficie y mantiene intactas sus opciones de repetir aquella brillante actuación.

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