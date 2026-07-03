Wimbledon 2026: Davidovich vuela a octavos, Djokovic sobrevive, Sinner arrasa y Bouzas se despide ante Pegula

La tercera ronda de Wimbledon dejó una jornada repleta de emociones, con especial protagonismo para Alejandro Davidovich Fokina, que confirmó su excelente momento de forma sobre la hierba londinense al acceder a los octavos de final. El malagueño se unió a Novak Djokovic y Jannik Sinner, que también avanzaron con solvencia, aunque el serbio tuvo que sufrir mucho más de lo esperado. En el cuadro femenino, Jéssica Bouzas puso fin a su aventura tras verse superada por la estadounidense Jessica Pegula.

Davidovich confirma su gran momento y ya está en octavos de Wimbledon

Alejandro Davidovich Fokina continúa firmando uno de los mejores torneos de su carrera en Wimbledon. El tenista malagueño derrotó con autoridad al húngaro Márton Fucsovics por 7-6(3), 6-2 y 6-3 para sellar su clasificación para los octavos de final y confirmar las magníficas sensaciones que está dejando sobre la hierba del All England Club.

El encuentro comenzó con máxima igualdad y con ambos jugadores muy sólidos al servicio. Sin embargo, Davidovich volvió a demostrar una gran personalidad en los momentos decisivos al imponerse en el ‘tie-break’ del primer set. A partir de ese instante, el español tomó completamente el control del partido y apenas concedió opciones a su rival.

Davidovich en Wimbledon / X

Las estadísticas reflejaron la superioridad del malagueño. Firmó un notable 74 % de primeros servicios, muy por encima del 58 % de Fucsovics, y ganó el 83 % de los puntos con el primer saque. También dominó con el segundo servicio, donde alcanzó un 68 % de efectividad.

Otro de los aspectos determinantes fue la consistencia. Ambos conectaron siete aces, pero Davidovich únicamente cometió una doble falta, mientras que el húngaro acumuló ocho errores de este tipo. Además, el español convirtió tres de las quince bolas de break que generó y neutralizó las cuatro oportunidades de rotura de su rival.

El dominio también quedó reflejado en el balance final de puntos, con 117 para Davidovich frente a los 91 de Fucsovics. Un triunfo convincente que confirma al español como uno de los jugadores más en forma del torneo.

Djokovic vuelve a competir al límite y Sinner confirma su candidatura al título

Novak Djokovic tuvo que recurrir una vez más a su enorme experiencia para superar al francés Arthur Rinderknech por 7-5, 6-4, 1-6 y 7-6(4) en uno de los partidos más exigentes de la tercera ronda.

El serbio dominó los dos primeros sets, pero la reacción del francés cambió por completo el desarrollo del encuentro. Rinderknech llegó incluso a finalizar el partido con más puntos ganados (117 frente a 108), apoyado en un espectacular rendimiento con el saque, con 21 aces por los 15 de Djokovic.

Novak Djokovic, en Wimbledon / Europa Press

Pese a ello, el siete veces campeón en Londres volvió a demostrar que su fortaleza mental continúa siendo una de sus grandes armas. Tras perder con claridad la tercera manga, mantuvo la calma en el cuarto parcial y terminó resolviendo el duelo en un desempate donde volvió a marcar diferencias.

Mucho más plácido fue el encuentro de Jannik Sinner. El número uno del mundo superó al estadounidense Jenson Brooksby por 6-4, 6-3 y 6-4 sin conceder apenas opciones.

Sinner en su preparación para Wimbledon / EFE

El italiano volvió a destacar con un servicio impecable, firmando 13 aces y ganando el 83 % de los puntos con el primer saque. Además, convirtió seis de las trece bolas de break de las que dispuso y dominó claramente el partido con 97 puntos ganados frente a los 74 de Brooksby. Sinner continúa sin ceder un solo set en el torneo y mantiene intacta su condición de máximo favorito para conquistar Wimbledon.

Jéssica Bouzas se despide tras caer con claridad ante Pegula

La representación española en el cuadro femenino quedó reducida después de la eliminación de Jéssica Bouzas Maneiro, que no pudo frenar a Jessica Pegula. La estadounidense, cuarta cabeza de serie, se impuso por un contundente 6-1 y 6-3 para alcanzar los octavos de final.

Pegula volvió a mostrar un tenis muy sólido desde el servicio y especialmente al resto. Ganó el 79 % de los puntos con el primer saque y aprovechó cinco de las ocho bolas de break de las que dispuso, mientras que la gallega únicamente pudo convertir una de sus dos oportunidades.

La superioridad también quedó reflejada en el número total de puntos, con 58 para la estadounidense frente a los 33 de Bouzas, además de cerrar el encuentro con un claro 12-4 en juegos.

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Después de eliminar previamente a Sara Sorribes Tormo, Pegula volvió a superar a una tenista española y confirmó que atraviesa un excelente momento de forma. La estadounidense se planta en la segunda semana de Wimbledon consolidándose como una de las grandes aspirantes al título.