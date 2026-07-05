Rafa Nadal sale del retiro y es tajante con esta polémica con los tenistas: "No deben compartir los premios"

Rafa Nadal ha salido de su retiro como tenista para dar su opinión sobre una de las grandes polémicas que se cierne sobre el circuito ATP. El de Manacor ha explicado su punto de vista en una entrevista en la CNBC en la que reflexiona sobre el conflicto entre los jugadores y los torneos por el reparto económico. Un mundo del tenis que vive una época muy convulsa donde los rectores del deporte de la raqueta buscan nuevas fórmulas para lograr más ingresos, de hecho, los torneos de dobles masculinos penden de un hilo.

"Si eres jugador, probablemente pienses que mereces más. Si eres un torneo, seguramente pienses lo contrario. Siempre estuve abierto a estas conversaciones cuando era jugador. Ahora que ya no lo soy, creo que los jugadores tienen razón en algunas cosas, pero no en todo. Los jugadores llegan al torneo, juegan, cobran su prize money y vuelven a casa. Los torneos, en cambio, invierten durante todo el año para preparar esa o esas dos semanas de competición", inicia Nadal.

En ese sentido Rafa Nadal es categórico sobre lo que debería ser: "No creo que los jugadores deban compartir los ingresos de los torneos. Creo que los jugadores deben llegar a un acuerdo con los Grand Slams. Decir: 'Quiero que mi prize money aumente un 5%, un 10%, un 15% o un 3% cada año'. Da igual el porcentaje, pero hay que encontrar un acuerdo. Los Grand Slams podrían comprometerse a aumentar el prize money un determinado porcentaje cada año. Sería justo para los jugadores y también para los torneos. Y, una vez firmado ese acuerdo, hacerlo por diez años para tener una década de tranquilidad".

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De hecho el multicampeón de Manacor da todo el protagonismo del éxito a los que hasta hace poco eran sus compañeros. "Los Grand Slams tienen una enorme ventaja porque solo hay cuatro al año. Tienen el privilegio de ser Grand Slams. Han construido esa marca. Merecen estar donde están porque, de alguna manera, nosotros, los jugadores, les hemos dado esa importancia. Son los torneos que siempre hemos querido ganar por encima de todos los demás. Por eso tienen ese poder", cierra Nadal.