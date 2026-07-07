València vuelve a ser sede de la Copa Davis Junior: equipos, fechas y horarios

La Copa Davis Junior regresa a València. El CM Valencia Tennis Center vuelve a organizar una nueva edición de la COPA BOROTRA. Este torneo internacional de tenis sub-16 se diputará en sus instalaciones del 28 al 31 de julio de 2026. Una buena oportunidad para ver a las mejores promesas del tenis internacional.

Con el soporte de la Generalitat Valenciana y la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana, las pistas de arcilla del club de la Malvarrosa serán testigos por sexto año consecutivo de este prestigioso torneo a nivel mundial.

Seis títulos para España

El último título logrado por España en la competición fue hace 8 años en 2018, con un equipo formado por Carlos Alcaraz, Pablo Llamas y Mario González. Los anteriores llegaron en las ediciones de 1991, 1998, 2002, 2004 y 2013 con jugadores como Rafael Nadal, Marcel Granollers, Roberto Bautista, Marc López, Tommy Robredo, Pedro Martínez, Jaume Munar o Albert Costa, entre otros.

Nadal y Alcaraz en los JJOO con sus raquetas Babolat / EFE

Equipos, fechas y horarios

La COPA DAVIS JUNIOR, en esta edición de 2026, enfrentará a ocho selecciones nacionales: Andorra, Estónia, Finlândia, Luxemburgo, Holanda, Portugal, Rumanía y España. El martes 28 de Julio a las 18:00h se celebrará la ceremonia de presentación de equipos, el miércoles 29 cuartos de final, jueves 30 semifinales y viernes 31 la gran final a partir de las 10:00 horas.

Los equipos están compuestos por tres jugadores y un técnico de la federación correspondiente que hace las labores de capitán. El formato de la competición es un formato de eliminatorias y vence el equipo que consigue ganar dos puntos. En caso de empatar a un punto después de disputar los partidos de individuales se juega un dobles para desempatar.

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Ceremonia inaugural: desfile selecciones martes 28 de julio a las 18:00. Inicio de la Competición: Miércoles 29 de Julio a las 10:00 horas. Lugar: CM Valencia Tennis Center, Vicente La Roda s/n 46011 (València).