La fecha clave para saber cuándo vuelve Carlos Alcaraz

La vuelta al circuito de Carlos Alcaraz está cada vez más cerca. El tenista de El Palmar tiene prevista una revisión médica este viernes y, si todo va según lo previsto, ya podría comenzar su preparación para la gira de pista dura, con el objetivo de reaparecer en el Masters 1000 de Canadá. Después de meses de incertidumbre su fecha de regreso a la competición podría estar ya clara. El murciano ha ido avanzando en el planning diseñado por los médicos y su equipo de trabajo y las sensaciones son positivas. Un día menos para ver a Alcaraz de nuevo en pista tras perderse por lesión dos de los grandes de la temporada como son Roland Garros y Wimbledon.

El español, de baja desde el 14 de abril cuando su muñeca dijo basta en el Conde de Godó de Barcelona, estaría muy cerca de dar uno de los pasos más importantes de su recuperación: recibir el alta médica. Este viernes tiene revisión y si no hay ningún problema en la zona afectada el próximo lunes comenzaría con los entrenamientos al 100%, según informó LA VERDAD. El tenista español ya subió un video a sus redes sociales hace un par de semanas donde ya se le veía coger la raqueta con su mano derecha y comenzaba a golpear bolas, aunque de manera suave para ver cómo reaccionaba la parte dañada de la muñeca, un paso más en su recuperación. La precaución ha sido la principal prioridad de Alcaraz y su equipo, que no han querido correr ningún riesgo ni poner fecha de regreso hasta que la muñeca esté recuperada al 100%.

Calendario de torneos previsto

Si el murciano recibe el alta médica, el lunes comenzará una mini pretemporada con el objetivo de llegar en las mejores condiciones tenísticas y físicas a la gira estadounidense de pista dura. Los tres posibles torneos en los que el de El Palmar podría volver son Los Cabos, Washington o Masters 1000 de Canadá, aunque todo parece indicar que el regreso se dará en Montreal, ciudad que este año alberga el torneo canadiense. Alcaraz no aparece en ninguna de las listas de inscritos de estos dos torneos, por lo que no participará salvo que lo decidiera más adelante y hubiera alguna plaza de 'wild card' libre.

Carlos Alcaraz seguirá cediendo terreno en el ranking ATP tras anunciar que no participará en Wimbledon 2026 / EFE

Desde su lesión en el Conde de Godó la información de la lesión de Alcaraz siempre ha llegado de forma muy escasa. Primero, anunció su baja del torneo catalán y no especificó fechas de regreso. Unos días después se bajó del Mutua Madrid Open y en plena celebración del torneo de la Caja Mágica también hizo oficial su baja del Masters 1000 de Roma y Roland Garros. El objetivo, por aquel entonces, era llegar a la gira de hierba, pero predominó la cautela y unos días antes del comienzo del Grand Slam parisino confirmó su renuncia a participar en el ATP 500 de Queen’s y en Wimbledon.

Puede perder el número dos del mundo

A la espera del alta médica, Alcaraz puede recibir un pequeño varapalo. Y es que después de más de 400 días en el top-2 del ranking de la ATP, el pupilo de Samu López podría caer al tercer escalón el próximo lunes si Alexander Zverev vence esta tarde a Taylor Fritz en cuartos del torneo del Wimbledon y la semifinal, previsiblemente ante el italiano Cobolli. Si el germano accede a la final alcanzará los 8.480 puntos y superaría los 8.160 con los que cuenta el palmareño.

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A pesar de que Alcaraz siempre ha confesado que la clasificación del ranking no es algo que le quite el sueño, pasar al número tres del mundo podría esconder un riesgo, que Jannik Sinner, número uno, fuera rival del murciano en semifinales de Canadá o Cincinnati en vez de hacerlo en la final. Todo pasa por un triunfo de Zverev. Lo que está claro es que el regreso de Alcaraz está cerca.